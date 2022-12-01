Ситуация в сфере ТЭЦ достигла критического уровня – сенаторы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Принять отраслевой закон, позволяющий сформировать эффективную госполитику в сфере теплоснабжения, предложила депутатская группа «Өңір», передает корреспондент МИА «Казинформ».

От имени депутатской группы сенатор Алтынбек Нухулы заявил, что недавние события, связанные с авариями на ТЭЦ в Экибастузе, Петропавловске, Риддере и Степногорске, стали плачевным итогом накопившихся за долгие годы системных проблем в данной отрасли.

По словам депутата, сенаторы неоднократно поднимали проблемы, направляли в Правительство свои рекомендации, однако их предложения не были своевременно учтены и не находили своего решения.

«В начале текущего года депутатской группой «Өңір» совместно с комитетом по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента были рассмотрены вопросы развития сферы электроэнергетики и рекомендовано Правительству принять меры по усилению ответственности за срыв подготовки к отопительному сезону и ускорить проведение технического аудита по всем субъектам электроэнергетики во всех регионах. Это нужно было сделать в целях оценки реального технического состояния, а также определения необходимых финансовых средств для их модернизации, обновления и ремонта. Однако к данному решению Правительство пришло только после крупной аварии на ТЭЦ города Экибастуза» - зачитал Алтынбек Нухулы запрос, адресованный на имя Премьер-Министра РК.

Депутаты заявляют, что ситуация в сфере производства, передачи и снабжения тепловой энергией достигла критического уровня. По состоянию на 1 января 2022 года средний износ оборудования ТЭЦ составляет до 66 %, а в некоторых городах страны доходит до 80 %. Около 30 % тепловых сетей страны требуют полной замены, а это почти 3,5 тысячи километров труб.

Сенаторы подчеркивают, что итогами технического аудита должны стать комплексные реформы сферы энергетической безопасности, как части национальной безопасности страны.

«В этой связи, предлагаем принять отраслевой закон, позволяющий сформировать эффективную госполитику в сфере теплоснабжения, урегулировать взаимоотношения субъектов рынка централизованного теплоснабжения, а также вопросы теплоэнергетического контроля. Произвести структурные преобразования в системе управления отраслью, учитывая низкий уровень конкуренции между субъектами рынка, выражающийся в аффилированности теплопроизводящих, теплопередающих и теплоснабжающих организаций», - говорится в депутатском запросе.

Кроме того, сенаторы предложили разработать План модернизации, включающий ввод новых и модернизацию действующих ТЭЦ, снижение износа тепловых сетей, а также внедрение систем мониторинга состояния объектов производства и передачи тепловой энергии.

Ранее в ходе брифинга выступил временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук, который рассказал о ситуации с тепло-, водо- и электроснабжением в Экибастузе.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

По состоянию на 08:00 часов 1 декабря в работе шесть котлов № 6, 8,9,12,14,15; в резерве четыре котла (5,7,11,13). Восстановлено теплоснабжение в 132 многоэтажных, 114 частных домах и 13 социальных объектах в микрайонах 5А, 5Б и 6, остаются неподключенными к центральному отоплению 17 многоэтажек.



