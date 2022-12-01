Ситуация в Экибастузе: жителей 8 домов призвали к эвакуации из-за отключения света от перегруза сети

1 Декабря 2022, 09:25

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В аварийно-восстановительных работах в Экибастузе задействованы 256 человек и 43 единиц техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30 ноября, в 23:51, из-за перегруза электросети произведено аварийное отключение электроснабжения 8 многоэтажныж жилых домах в одном из микрорайонов города Экибастуза (улицы Шешембекова, Торайгырова), которые поочередно переключаются. Акимом города было принято решение на временное отселение с согласия жильцов в пункты обогрева», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.

В 00:44 электроснабжение было восстановлено, отселение не производилось. Это аварийное отключение на подачу теплоснабжения не повлияло.

«По состоянию на 08.00 часов 1 декабря в работе 6 котлов № 6, 8,9,12,14,15; в резерве 4 котла (5,7,11,13). Восстановлено теплоснабжение в 132 многоэтажных, 114 частных домах и 13 социальных объектах в микрайонах 5А, 5Б и 6, остаются неподключенными к центральному отоплению 17 многоэтажек», - добавили в облакимате.

Ранее для организации приема и обогрева граждан в Экибастузе было организовано 14 пунктов временного размещения, 387 лежащих койко-мест и 1540 сидячих. Всего в аварийно-восстановительных работах задействованы 256 человек и 43 единицы техники.

Фото: Константин Шелков/ pavlodarnews.kz



