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    Ситуация в Экибастузе: из 58 учреждений образования два еще не подключены к теплу

    29 Ноября 2022, 11:24

    ​ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе пока тепло не пришло в одну из средних школ и в центр поддержки детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Экибастузе из 58 учреждений образования два еще не подключены к теплу: школа и центр поддержки детей», - сообщили в управлении образования Павлодарской области по ситуации в городе.

    По данным ведомства, во вторник 29 ноября занятия для студентов и учащихся школ Экибастуза состоятся в дистанционном формате. Учащиеся сельской зоны города Экибастуза будут обучаться в штатном режиме.

    «Сельские дети тоже учатся дистанционно в связи с неблагоприятными условиями», - подчеркнули в облоно.

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

    Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

    В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

    Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Образование Происшествия Отопительный сезон Экибастуз ТЭЦ
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