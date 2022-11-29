Ситуация в Экибастузе: из 58 учреждений образования два еще не подключены к теплу

​ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе пока тепло не пришло в одну из средних школ и в центр поддержки детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Экибастузе из 58 учреждений образования два еще не подключены к теплу: школа и центр поддержки детей», - сообщили в управлении образования Павлодарской области по ситуации в городе.

По данным ведомства, во вторник 29 ноября занятия для студентов и учащихся школ Экибастуза состоятся в дистанционном формате. Учащиеся сельской зоны города Экибастуза будут обучаться в штатном режиме.

«Сельские дети тоже учатся дистанционно в связи с неблагоприятными условиями», - подчеркнули в облоно.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.



