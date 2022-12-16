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    Ситуация в Экибастузе: 53 квартирам потребовались масштабные ремонты

    16 Декабря 2022, 23:00

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Система отопления Экибастуза большей частью отбалансирована, параметры теплоносителя - в норме. Об этом отчитался аким города в ходе очередного заседания оперативного штаба, прошедшего под руководством главы региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

    По словам Аяна Бейсекина, жалобы на недостаточно комфортную температуру ещё поступают, но 90% остававшихся без тепла многоэтажек уже прогрелись.

    Как и планировалось, аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях к 15 декабря полностью завершены.

    Подходят к концу текущие внутриквартальные ремонты. В них задействованы 126 человек. Продолжаются работы по возмещению ущерба жителям города.

    - Всего от экибастузцев было принято 905 заявлений. По результатам комиссионного обследования в 244 жилищах выявлены повреждения различной степени. 53 квартирам потребовались масштабные ремонты, в 38 из них работы уже близятся к завершению. Десять задействованных бригад обеспечены всеми необходимыми материальными ресурсами, - доложил Аян Бейсекин.

    Как сообщил генеральный директор АО «Павлодарэнерго» Вадим Лесин, с учетом погодных условий в городе продолжат работу по переврезке и устранению незначительных порывов на внутриквартальных сетях. Дополнительно ремонтируются и вводятся в строй резервные насосы.

    Аким области подчеркнул, что при проведении работ важно сохранить устойчивые параметры теплоподачи с отключением минимального количества домов.

    Асаин Байханов призвал руководство Экибастуза и теплоснабжающей организации, не зацикливаясь на текущем моменте, с привлечением всех заинтересованных сторон готовить перспективные планы реконструкции действующих городских сетей и уже сейчас продумать предстоящие весенние и осенние гидравлические испытания с заменой неисправной и установкой дополнительной запорной арматуры, которая сокращает сектора отключения.

    Первый отчет по планам глава региона запросит уже на следующей неделе.
    Павлодарская область Акимат Отопительный сезон Экибастуз ТЭЦ
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