Ситуация в Буче: Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности ООН

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Украина на выходных вновь сорвала эвакуацию из Мариуполя мирных жителей и иностранцев, заявили в воскресенье в Минобороны РФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве также опровергли обвинения со стороны Киева в убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча, назвав фотографии и видео оттуда постановочными. Москва в связи с ситуацией в Буче потребовала созвать в понедельник заседание Совета Безопасности ООН.

Ход операции

Россия достигнет всех целей операции на Украине, заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. До этого в интервью телеканалу «Беларусь-24» он сообщил, что демилитаризация Украины «идет полным ходом», а ее военная инфраструктура «во многом разрушена».

За выходные российские военные, по данным Минобороны, высокоточным оружием вывели из строя аэродромы в Полтаве и Днепре, а также уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горючего в районе Одессы. Удар по аэродрому в Киевской области вывел из строя украинский центр оповещения и управления авиацией и противовоздушными силами, добавили в ведомстве.





Фото:© Сергей Бобылев/ТАСС