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    Ситуация в Буче: Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности ООН

    4 Апреля 2022, 07:31

    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Украина на выходных вновь сорвала эвакуацию из Мариуполя мирных жителей и иностранцев, заявили в воскресенье в Минобороны РФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    В ведомстве также опровергли обвинения со стороны Киева в убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча, назвав фотографии и видео оттуда постановочными. Москва в связи с ситуацией в Буче потребовала созвать в понедельник заседание Совета Безопасности ООН.

    Ход операции

    Россия достигнет всех целей операции на Украине, заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. До этого в интервью телеканалу «Беларусь-24» он сообщил, что демилитаризация Украины «идет полным ходом», а ее военная инфраструктура «во многом разрушена».

    За выходные российские военные, по данным Минобороны, высокоточным оружием вывели из строя аэродромы в Полтаве и Днепре, а также уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горючего в районе Одессы. Удар по аэродрому в Киевской области вывел из строя украинский центр оповещения и управления авиацией и противовоздушными силами, добавили в ведомстве.


    Фото:© Сергей Бобылев/ТАСС

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН Россия Украина Мировые новости
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