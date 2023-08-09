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    Ситуация серьезная, износ большой - Президент о ТЭЦ в Экибастузе

    9 Августа 2023, 12:35

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Президент ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали Экибастуза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Ситуация серьезная. Износ очень большой. Надо системно заниматься этим вопросом и постоянно держать в поле зрения. То, что произошло прошлой зимой, конечно, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах. Это ответственность Правительства и всех акимов. Тяжелый урок мы извлекли из всего, что случилось. Надо сказать большое спасибо гражданам нашей страны в целом и жителям соответствующих городов за проявленное терпение и понимание. Но испытывать это терпение и понимание бесконечно ни в коем случае нельзя. Поэтому будем принимать меры», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Как сообщалось ранее, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Павлодарская область Акорда Видео Токаев Касым-Жомарт Экибастуз
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