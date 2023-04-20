Ситуация с ЖК «Дублин» и «Вашингтон» в Астане: возвращать деньги дольщикам должен застройщик

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента юстиции города Астаны Азамат Бердибеков пояснил, кто вернет деньги гражданам - дольщикам жилых комплексов «Дублин» и «Вашингтон», которые будут снесены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Права дольщиков отражены в договоре с компанией. Граждане вправе нарушить договор или обратиться в уполномоченный орган. Соответственно, они могут вернуть свои деньги», - пояснил Азамат Бердибеков.

По его словам, выплатить компенсацию дольщикам акимат или иной ответственный орган не обязан. Деньги должна вернуть компания, строившая жилые комплексы «Дублин» и «Вашингтон».

«В связи с этим я также могу дать разъяснения относительно жилого комплекса «Вашингтон», принадлежащего компании «G Park». Решение суда по дому еще не вступило в законную силу. Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны вынес решение 6 апреля. Оно поступило в органы юстиции. В настоящее время в адрес компании составлен административный протокол в связи с невыполнением требований по сносу жилого комплекса «Вашингтон». Административный суд признал компанию виновной. Если штраф будет не уплачен, то в соответствии с законом за каждый просроченный день уплачивается пеня, плюс дом обязательно будет снесен», - отметил заместитель руководителя департамента.

Ранее сообщалось, что водителя, мешавшего сносу ЖК «Дублин», привлекут к ответственности.



