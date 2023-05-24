Ситуация с третьим очагом пожара в Абайской области все еще сложная - замакима Димитрий Гариков

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Ситуация с третьим очагом пожара в Абайской области все еще сложная, огонь распространяется по верхней части из сильных порывов ветра. Об этом сообщил заместитель акима области Димитрий Гариков, который находится на месте пожара, передает МИА «Казинформ».

По его словам, ситуация по лесному пожару в Абайской области находится под контролем руководства области и служб ЧС. Накануне в течение дня производилась работа по тушению трех очагов возгорания, 2 из них локализованы и потушены. ситуация с третьим очагом все еще сложная, огонь распространяется по верхней части из сильных порывов ветра.

Вчера в тушении пожара было задействовано 2 вертолета, 348 человек личного состава и 96 ед. противопожарной техники. Сегодня силы и средства для борьбы со стихией увеличены: в тушении пожара задействованы 434 человек, 109 единиц техники противопожарной и два вертолета МИ-8 с водозаборными системами.

«Сегодня у нас дополнительно идут силы МЧС из Астаны, Павлодара, Карагандинской области, это около 130 человек личного состава и 26 единиц противопожарной техники. Ожидаем еще два вертолета из Карагандинской области и Министерства обороны РК. Кроме того, дополнительно будут привлечены средства Минобороны - это легкопроходимая техника, бульдозера, которые мы будем использовать для того, чтобы полностью отсечь территорию гослесфонда от дороги, которая проходит параллельно пожару и соединяет 2 магистрали», - сообщил Димитрий Гариков.

Как сообщалось, на место пожара прибыл вице-министр МЧС РК генерал-майор Марат Кульдиков, здесь также развернута работа командно-штабной машины (КШМ), созданы кризисные центры оперативных штабов МЧС и ДЧС.

По своей инициативе часть жителей близлежащих населенных пунктов самостоятельно эвакуировались к родственникам, для обеспечения сохранности их имущества организовано дежурство личного состава РОП. Общая площадь пожара составила 1500 га.

Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области.

Напомним, сильный пожар начался в Бородулихинском районе Абайской области на границе с Россией, в 7 км от станции Ауыл (перешел с территории РФ Алтайского края с.Новенькая) с последующим переходом на территории ГЛПР «Семей орманы».



