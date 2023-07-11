Ситуация с саранчой: глава МСХ посетил Айтекебийский район Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Находящийся в области вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек провел встречи с руководителями крестьянских хозяйств. На повестке были вопросы организации защитных мероприятий против саранчовых на территории региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минсельхоз РК.

667,8 тысячи га обработано против стадных саранчовых на территории Актюбинской области. Фитосанитарные мероприятия против итальянского пруса проведены на 647 тысячах га, обследование площадей на наличие вредителей продолжается. С учетом возможного расширения территорий под химобработку в регион направлен дополнительный объем препаратов на 41 тысячи га. Против азиатской саранчи защитные мероприятия проведены на 20,9 тысячи га.

Вице-министр сельского хозяйства встретился с руководителями крестьянских хозяйств Алгинского, Мугалжарского, Уилского, Темирского, Мартукского, Хромтауского, Каргалинского, Кобдинского, Иргизского, Байганинского, Шалкарского и Айтекебийского районов. На повестке были вопросы организации защитных мероприятий против саранчовых на территории региона.

Для проведения химических обработок задействовано 56 единиц специальной техники, в том числе 19 наземных вентиляторных опрыскивателя, 19 аэрозольных газогенераторов, 8 судов сверхлегкой авиации и 10 самолетов.

Для координации работы на местах создан оперативный штаб, возглавляемый заместителем акима области, утвержден план соответствующих работ.

Вместе с тем, продолжается рабочая поездка министра сельского хозяйства в регионы.

Ербол Карашукеев провёл оперативное совещание на границе Актюбинской и Костанайской областей, где также было зафиксировано распространение саранчи. Вместе с сотрудниками акиматов и фермерами глава МСХ обсудил текущие проблемные вопросы организации защитных мероприятий и дал соответствующие поручения.

Отмечается, что в приграничных районах данных областей вредители заселили 20 тысяч га территории двух крестьянских хозяйств - ТОО «Кумкудук» и ТОО «Алтынсарино». В тот же день проведена химобработка, на площади 4 тысячи га. Работы будут завершены в ближайшие 2-3 дня. Специалисты отмечают, что итальянский прус в данный период не вредит сельхозпосевам. Сельскохозяйственные культуры не пострадали.

В Актюбинской области распространены два вида стадных саранчовых: итальянский прус и азиатская саранча. Кроме того, в текущем году в регионе прогнозируется распространение нестадных саранчовых. Для проведения фитосанитарных обработок против нестадных вредителей из местного бюджета выделено 61 млн тенге, обработано – 5,7 тысячи га, или 52% от запланированных площадей.

Мониторинговые и защитные мероприятия продолжаются.