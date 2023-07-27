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    Ситуация с нехваткой питьевой воды стабилизировалась в столице Кыргызстана

    27 Июля 2023, 14:21

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке сняты ограничения по работе автомоек, саун, бань, бассейнов и других объектов, зависимых от водоснабжения, в связи с улучшением ситуации по обеспечению населения питьевой водой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу мэрии города Бишкека.

    Ранее сообщалось, что в начале июне столичная мэрия ввела ограничительные меры по использованию водных ресурсов в период дефицита питьевой воды, приостановив ее подачу на водоемкие объекты, в том числе автомойки, бани, сауны, бассейны, оздоровительные комплексы, пункты по мытью ковровых, пуховых изделий, не имеющих оборотного водоснабжения.

    Сейчас отмечается улучшение общей ситуации по водоснабжению жителей столицы. В связи с поступлением достаточного объема поверхностных вод через реку Ала-Арча и канала Чон-Алыш заполнены все подпитывающие озера головного водозабора «Орто-Алыш», все его скважины работают в штатном режиме, суммарный поток питьевой воды, подаваемый головным водозабором по сравнению с показателями мая, увеличился на 900-1000 м3/час.

    ПЭУ «Бишкекводоканал» призывает жителей города продолжать бережно относиться к водным ресурсам и рационально использовать питьевую воду.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Мировые новости Вода
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