Ситуация с ковидом стабилизировалась в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае на площадке региональной службы коммуникаций прошел брифинг с участием представителей департамента санитарно-эпидемиологического контроля и областного управления здравоохранения касательно эпидситуации в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанайской области эпидситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией в профильных ведомствах назвали относительно благополучной. Всего по области за весь период пандемии с апреля 2020-го по октябрь 2022 года зарегистрировано свыше 56,5 тыс. случаев COVID-19, среди них детей до 14 лет – свыше 6 тыс.

«Пик заболеваемости в летнее время пришелся на август. В июне был зарегистрирован 1 случай, в июле - 600 случаев, в августе - 1900, в сентябре - 470 случаев. За 5 дней октября - 26 случаев. Рост заболеваемости начался с июля, со 2 августа мы вышли на «высокое плато», по 26 августа ежедневно регистрировалось по 70-90 случаев. С конца августа и по сегодняшний день мы отмечаем снижение заболеваемости. За последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей в 1,5 раза (зарегистрирован 41 случай КВИ, за предыдущую - 61)»,- сообщила заместитель руководителя ДСЭК Гулим Досумова.

Но, как уверены в ведомстве, успокаиваться нельзя, потому как риск инфицирования вирусом все же остается.

«Во-первых, суточная заболеваемость хоть и ощутимо снизилась, но до условного «нуля» все же не упала – по-прежнему регистрируются новые случаи заражения. Во-вторых, упали до минимума темпы вакцинации: в среднем в день в прививочные пункты обращается меньше 100 человек. Соответственно, будет слабеть и снижаться уровень коллективного иммунитета. Начался новый эпидемиологический сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Осенью неизбежно будет у кого-то наслоение, и это может быть достаточно тяжелая форма комбинированного вирусного заболевания. В этой связи необходимо как можно быстрее привиться от инфекций, против которых есть вакцины (против гриппа и коронавирусной инфекции)»,- добавила Г. Досумова.

Между тем, по информации облздрава, по области развернуто 175 инфекционных коек, однако загружены они всего на 5%. Сейчас лечение проходят только 8 пациентов. За последние сутки в области зарегистрировано 8 новых случаев.

«Вакцинировано 363 374 человека или 61% от подлежащих вакцинации, из них вторым компонентом 351 430 или 59%.

Первый компонент вакцины Comirnaty Pfizer получили 21 424 человека, второй компонент – 20 270 человек. Ревакцинировано 192 279 человек, из них повторно ревакцинировано 34 473человек», - сообщила исполняющий обязанности заместителя руководителя областного управления здравоохранения Гульнар Оспанова.



