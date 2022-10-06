Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Ситуация с ковидом стабилизировалась в Костанайской области

    6 Октября 2022, 19:39

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае на площадке региональной службы коммуникаций прошел брифинг с участием представителей департамента санитарно-эпидемиологического контроля и областного управления здравоохранения касательно эпидситуации в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Костанайской области эпидситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией в профильных ведомствах назвали относительно благополучной. Всего по области за весь период пандемии с апреля 2020-го по октябрь 2022 года зарегистрировано свыше 56,5 тыс. случаев COVID-19, среди них детей до 14 лет – свыше 6 тыс.

    «Пик заболеваемости в летнее время пришелся на август. В июне был зарегистрирован 1 случай, в июле - 600 случаев, в августе - 1900, в сентябре - 470 случаев. За 5 дней октября - 26 случаев. Рост заболеваемости начался с июля, со 2 августа мы вышли на «высокое плато», по 26 августа ежедневно регистрировалось по 70-90 случаев. С конца августа и по сегодняшний день мы отмечаем снижение заболеваемости. За последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей в 1,5 раза (зарегистрирован 41 случай КВИ, за предыдущую - 61)»,- сообщила заместитель руководителя ДСЭК Гулим Досумова.

    Но, как уверены в ведомстве, успокаиваться нельзя, потому как риск инфицирования вирусом все же остается.

    «Во-первых, суточная заболеваемость хоть и ощутимо снизилась, но до условного «нуля» все же не упала – по-прежнему регистрируются новые случаи заражения. Во-вторых, упали до минимума темпы вакцинации: в среднем в день в прививочные пункты обращается меньше 100 человек. Соответственно, будет слабеть и снижаться уровень коллективного иммунитета. Начался новый эпидемиологический сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

    Осенью неизбежно будет у кого-то наслоение, и это может быть достаточно тяжелая форма комбинированного вирусного заболевания. В этой связи необходимо как можно быстрее привиться от инфекций, против которых есть вакцины (против гриппа и коронавирусной инфекции)»,- добавила Г. Досумова.

    Между тем, по информации облздрава, по области развернуто 175 инфекционных коек, однако загружены они всего на 5%. Сейчас лечение проходят только 8 пациентов. За последние сутки в области зарегистрировано 8 новых случаев.

    «Вакцинировано 363 374 человека или 61% от подлежащих вакцинации, из них вторым компонентом 351 430 или 59%.

    Первый компонент вакцины Comirnaty Pfizer получили 21 424 человека, второй компонент – 20 270 человек. Ревакцинировано 192 279 человек, из них повторно ревакцинировано 34 473человек», - сообщила исполняющий обязанности заместителя руководителя областного управления здравоохранения Гульнар Оспанова.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как ядерная медицина существенно снижает смертность от онкозаболеваний
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Тишинская
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Какие больницы и поликлиники построят в Астане
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
    3 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    4 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации