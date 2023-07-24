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    Ситуация с ДТП остается сложной в стране – МВД

    24 Июля 2023, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД Шугыла Турлыбек назвала основные причины ДТП на дорогах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на проводимую работу по профилактике ДТП, ситуация на дорогах страны остается сложной. Особую тревогу вызывают участившиеся ДТП, повлекшие гибель трех и более человек. Все они совершены на загородных трассах», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    По ее словам, все эти случаи говорят о низкой дисциплине участников дорожного движения и самонадеянности водителей.

    «Как показывает анализ, во всех ДТП водители в спешке выезжают на встречную полосу для обгона, но в конечном итоге из-за превышения скорости не справляются с управлением. Из-за беспечности и халатности 95% ДТП совершаются по вине водителей. Всем известно, что дорога ошибок не прощает, поэтому МВД призывает всех участников дорожного движения не торопиться и строго соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями», - добавила Ш. Турлыбек.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ДТП Безопасность МВД РК
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