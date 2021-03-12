Ситуация последовательно ухудшается – Жандарбек Бекшин о коронавирусе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о текущей эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, 2 марта мы перешли в «желтую» зону, с переходом в «желтую» зону матрицы оценки эпидемиологической ситуации, а с 10 марта - уже в «красную» зону, то есть ситуация последовательно ухудшается. «Красная» зона - это когда заболеваемость за последние 7 дней на 100 тысяч населения превышает 50. Коэффициент заразности, когда один человек заражает сколько людей, превышает 1. Эти два показателя формируют «красную» зону», - сказал Жандарбек Бекшин в ходе онлайн-встречи с предпринимателями по разъяснению нового постановления.

Он отметил, что со 2 марта наблюдается серьезный рост заболеваемости.

«Мы проводим эпидемиологический анализ достоверных мест заражения и вероятных. К достоверным местам заражения относятся домашние, семейные очаги. Так вот, в семьях из-за того, что члены семьи заболевшие не изолировались в медицинские организации, они заразили 36% заболевших. Наша задача была, когда легкие и бессимптомные формы требовали (госпитализировать – прим. редакции), мы не собирались их лечить, мы собирались защитить членов семьи. Этим самым мы бы предотвратили заболевание», - добавил спикер.

По озвученным данным, на работе заразилось 6% человек, 2% - это люди, вернувшиеся из заграничных поездок по неблагополучным по коронавирусу стран.

К вероятным местам заражения относятся посещение общественных мест, коммунальные объекты, ЦОНы – 37%. В ТРЦ и магазинах заразилось 23% больных. 17% заболевших связывают свое заболевание с поездками в общественном транспорте, с семейными мероприятиями – 3%.

Напомним, вчера было опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы.



