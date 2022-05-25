Ситуация по ящуру в Казахстане остается стабильной – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лабораторные исследования в Акмолинской и Павлодарской областях не выявили у животных такие болезни, как парагрипп-3, нодулярный дерматит, контагиозная плевропневмония, пастереллез, вирусная диарея и ящур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Национальный референтный центр по ветеринарии Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК 14 января 2022 года зарегистрировал очаг ящура в Карагандинской области. Вскоре решением акима Кииктинского сельского округа Шетского района на крестьянское хозяйство был наложен карантин, уничтожены все контактные животные, а также проведены дезинфекционные работы.

Вместе с тем Комитет ветеринарного контроля и надзора безотлагательно информировал о вспышке ящура Всемирную организацию по охране здоровья животных.

В этой связи Всемирная организация по охране здоровья животных приостановила статус благополучия по ящуру без вакцинации, а страны импортеры (Россия, Китай, Беларусь и др.) ввели ограничительные меры в отношение экспорта из Казахстана живых животных, продукции и сырья животного происхождения, что свидетельствует об отсутствии лоббирования казахстанских экспортеров.

Министерством сельского хозяйства совместно с ветеринарной службой местных исполнительных органов, ветеринарными врачами сельхозформирований была проведена работа по обеспечению стабилизации ситуации по ящуру.

Согласно письмам Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России с апреля текущего года разрешен ввоз с территории Казахстана шкур КРС и гольевого спилка шкур КРС для последующего производства пищевого коллагена.

При этом Комитетом ветеринарного контроля и надзора было принято решение о вакцинации сельскохозяйственных животных в центральном регионе Казахстана для сохранения эпизоотического благополучия, о чем была извещена Всемирная организация по охране здоровья животных.

Стоит отметить, что ветслужбами производится отбор проб биологического материала по каждому подозрительному случаю заболевания животных. Пробы исследуются в аккредитованных лабораториях.

«Согласно результатам лабораторных исследований больных животных из Акмолинской и Павлодарской областей установлен инфекционный ринотрахеит, введены ограничительные мероприятия и проводятся необходимые меры.

В результате исследований исключены такие болезни, как парагрипп-3, нодулярный дерматит, ящур, контагиозная плевропневмония, пастереллез и вирусная диарея.

В целом эпизоотическая ситуация в стране по ящуру стабильная», - заключили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что у скота в Ерейментауском районе Акмолинской области выявлено заболевание неизвестной этиологии, клинические признаки которого схожи с заболеваниями стоматита, инфекционного ринотрахеита и ящура.