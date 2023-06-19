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    Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен

    19 Июня 2023, 11:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В течение трех лет по мере увеличения субсидий на производство сахара местное содержание уменьшалось. Председатель Комитета по аграрным вопросам Серик Егизбаев в ходе Правительственного часа в Мажилисе отметил, что республика почти полностью зависима от импорта как готовой продукции, так и сырья. Доля отечественного производства – менее 10%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министр в докладе озвучил о реализации 30 проектов по переработке на сумму более 93 млрд. тенге, но на сегодня доля продукции с высокой добавленной стоимостью составляет всего 1,5% по всей отрасли. Куда ниже? Остается критичной ситуация по сахару. Как показано на слайде, цена на сахар за последние 4 года выросла с 213 тенге до 442 тенге и выросла более чем в два раза», - сказал депутат Мажилиса.

    По его словам, комплексный план Правительства по развитию сахарной отрасли требует 495 миллиардов тенге.

    «В прошлом году освоены субсидии на 3,6 млрд тенге, в текущем году выделено 14,1 млрд тенге. Однако, несмотря на значительную государственную поддержку, тенденции демонстрируют отрицательную динамику. Так, если в 2020 году отечественным сырьем закрывали 9 % внутренней потребности, то в 2021 году – 7 %, а в 2022 году - 6 %. Парадокс: денег осваиваем больше, продукции получаем меньше. В этой связи, рекомендуем Правительству рассмотреть альтернативные варианты решения данного вопроса», - добавил спикер.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Мажилис Сахар
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