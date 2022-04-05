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    Ситуация по паводкам на дорогах находится под контролем - глава Мининдустрии

    5 Апреля 2022, 17:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев прокомментировал паводковую ситуацию на дорогах республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ситуация по паводкам на дорогах находится на контроле. Пока смывы на дорогах республиканского значения - на одной крупной в Актюбинской области. Эта дорога была отремонтирована за счет средств подрядной организации, они пятилетнюю гарантию дают при строительстве данной дороги. Вторая дорога, которую смыло, уже восстановлена - это объездная дорога, то есть временная дорога, там строительство моста идет, построили грунтовую дорогу - ее смыло, но это не основная дорога», - пояснил Каирбек Ускенбаев, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

    По остальным дорогам, как отметил министр, есть 19 переливов в разных регионах страны.

    «По республиканским дорогам каких-либо разрушений нет. Мы на контроле держим. У нас работают круглосуточные бригады. По всем опасным участкам, которые ранее подвергались воздействию паводка, дежурят сотрудники. К примеру, никогда еще в Актюбинской области не было переливов воды. Поэтому, прогнозировать там, в каком месте прорвет, - возможности нет», - высказался глава ведомства.

    Фото:asfera.info

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Паводок Дороги МИИР РК
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