-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ситуация по коронавирусу стабилизовалась - Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Марат Шоранов рассказал об эпидемиологической ситуации по Казахстану, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день в «зеленой» зоне находятся 9 регионов: Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская, Туркестанская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Алматинская области и город Шымкент. Республика Казахстан и четыре региона – в «желтой» зоне - Восточно-Казахстанская, Карагандинская области, города Алматы и Нур-Султан. В «красной» зоне остаются четыре региона - Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области», - сообщил во время заседания Правительства первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.
Репродуктивное число составляет, по данным Минздрава, 0,93.
«В целом в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 2,8 раза, а летальность в 4,1 раза. Это говорит о том, что ситуация стабилизовалась», - отметил Марат Шоранов.
- О темпах вакцинации от коронавируса рассказали на заседании Правительства
- Уровень занятости инфекционных и реанимационных коек снизился в РК
- Заболеваемость КВИ среди школьников снизилась в РК
- 520 пациентов с коронавирусом и пневмонией - в тяжелом состоянии
- Коронавирус: девять регионов Казахстана - в «зеленой» зоне
- 109 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана