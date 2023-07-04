Ситуация находится на контроле – аким Атырауской области об аварии на АНПЗ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Атырауской области Серик Шапкенов сообщил о том,что ситуация по аварии на Атырауской НПЗ находится на контроле. Все оборудование подключается постепенно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера в 14:24 остановилась работа энергоблока. Из-за этого на левом берегу Атырау микрорайоны остались без света. Здесь и ТЭЦ, и генерация должны были работать на 160. приняли меры и мощность ТЭЦ была увеличена до 135 мегаватт. В 21:00 путем синхронизации с Российской Федерации по области полностью подключили к источнику энергии», - рассказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

По его словам, ТОО «Туз» будет подключен завтра. Были проведены ремонтные работы.

«В целом ситуация находится на контроле. Все оборудование подключается постепенно. А завтра переходим в штатный режим», - добавил он.

Напомним, 3 июля в 18:25 (по времени Астаны) из-за отключения подачи электроэнергии со стороны внешних сетей произошла остановка ТОО «АНПЗ». В результате этого происшествия остановились технологические установки предприятия, запитанные от внешних сетей. Отгрузка топлива со всех казахстанских НПЗ продолжается.

Как ранее сообщили пресс-службе ТОО «МАЭК», 3 июля в 17 часов 31 минуту на ТЭС остановили энергоблок 1 из-за резкого увеличения подпитки котла. Ограничения по потребителям Мангистауской области отсутствуют. Ремонтные работы после остывания энергоблока 1 начнутся после 00-00 ч. 5 июля. Остывание более суток. Подана срочная заявка на ремонт блока 1 до 00-00 ч. 6 июля.

В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично, либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях. Работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии, проинформировали компании «КазМунайГаз».

По состоянию на 21:30 3 июля подача электроэнергии по Атырауской области полностью восстановлена, сообщила пресс-служба акимата региона.