Ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизируется – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный банк Казахстана принимает меры по ограничению резких колебаний обменного курса тенге. Об этом заявил председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный банк принимает меры по ограничению резких колебаний обменного курса и их последующего переноса на инфляцию. В отдельные дни проводились валютные интервенции. Информация о проводимых операциях оперативно раскрывается», - сообщил Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка добавил, что в целях увеличения объемов продажи валюты субъектами квазигосударственного сектора увеличен размер обязательной продажи валютной выручки субъектами КГС с 50% до 75% от общего объема валютной выручки.

«В рамках первоочередных антикризисных мер для обеспечения устойчивости национальной валюты, недопущения вывода капитала и снижения спекулятивного спроса усилены меры контроля за трансграничными финансовыми операциями, ограничен вывоз валюты и золота. Нормализована ситуация на внутреннем рынке наличной иностранной валюты. Обеспечен ввоз наличной иностранной валюты для удовлетворения спроса населения. Банки второго уровня обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов», - сообщил Галымжан Пирматов.

Благодаря принимаемым мерам, по его словам, ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизируется.

«Напомню, в условиях беспрецедентного шока на глобальных финансовых, товарных рынках из-за ухудшения геополитической ситуации обменный курс тенге испытал высокую волатильность, ослабев на пике до 512,17 тенге по итогам торгов 15 марта текущего года, но отыграл значительную часть потерь, укрепившись до 445,62 тенге по итогам апреля текущего года. В настоящее время, ситуация характеризуется сбалансированностью спроса и предложения», - резюмировал Галымжан Пирматов.