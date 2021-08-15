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    Ситуация на узбекско-афганской границе стабилизировалась – МИД РУ

    15 Августа 2021, 13:51

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На утро 15 августа ситуация на узбекско-афганской границе стабилизировалась, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

    «По состоянию на 10:00 15 августа 2021 года отмечается разрядка ситуации в районе моста «Термез-Хайратон». В частности, основная часть граждан Афганистана, скопившихся на афганской части моста, самостоятельно покинула мост и прилегающую к нему территорию. Это стало возможным в результате принятых активных политико-дипломатических мер, а также проведенной разъяснительной работы», - сообщили в МИД Узбекистана.

    Напомним, вчера 84 афганских военнослужащих пересекли государственную границу Узбекистана, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской.

    Также наблюдалось скопление военнослужащих правительственных войск на афганской части моста «Термез-Хайротон».

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Афганистан
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