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    Ситуация на границе с Россией под контролем - КНБ РК

    23 Сентября 2022, 08:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы КНБ РК.

    «Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле. Пограничной службой совместно с компетентными государственными органами обеспечиваются безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах. Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством», - говорится в сообщении Пограничной службы КНБ.

    Отмечается, что ПС КНБ в своей деятельности руководствуется международными договорами и нормами внутреннего законодательства РК.


    Фото из открытых источников


    Пограничники КНБ Общество мигранты Граница
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