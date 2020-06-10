Ситуация на границе: Бишкек остается «глухим» к конструктивным предложениям Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целом вопрос о ситуации на казахстанско-кыргызской границе, периодически обостряясь, поднимается Кыргызской Республикой уже более года. Всё это время Казахстан безуспешно призывает соседей решить вопрос прозрачности перемещения грузов комплексно с применением цифровых технологий, путем обмена данными по перемещающимся транспортным средствам, применения электронных пломб к грузовикам и других способов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

С начала прошлого года по июнь текущего через казахстанско-кыргызскую границу в направлении Казахстана и России проследовали почти 80 тыс. грузовых автотранспортных средств. Из них проведена выборочная проверка 1 547 транспортных средств в результате в 1 505 случаях выявлены грубейшие нарушения налогового законодательства Казахстана. Так, указаны фиктивные получатели в Казахстане или России, перемещаемые товары не соответствовали тому, что было указано в сопроводительных документах. В результате были доначислены налоговые платежи на сумму более 5 млн долларов США.

Несмотря на указанные факты, Бишкек остается «глухим» к конструктивным предложениям Нур-Султана, продолжая будировать вопросы «мифических барьеров». Такое поведение наших партнеров наводит на справедливые подозрения о намеренном отказе от добросовестного сотрудничества в целях ухода от легального перемещения, прежде всего, товаров народного потребления, ввозимых из КНР на территорию стран ЕАЭС. Об этом свидетельствует излишнее обострение данного вопроса, информационные атаки и рассмотрение данного вопроса на площадке ВТО, к которой данные вопросы не имеют отношения.

О том, что вопрос «серьезно раздут», свидетельствует и проведенный двусторонний хронометраж прохождения пункта пропуска границы. Так, в силу пропускной способности пунктов одновременно могут проходить досмотр до 20 автомашин, при этом проведение контроля на казахстанском участке границы занимает 20-22 минуты, из них 3-5 минут - сканирование документов для налогового контроля. Это зафиксировано Протоколом двухсторонней встречи между представителями рабочих групп Республики Казахстан и Кыргызской Республики, состоявшейся 3 июня 2020 года.

При этом определенные скопления автотранспортных средств на казахстанско-кыргызском участке границы, наблюдаемые в последние месяцы, обусловлены рядом объективных причин.

Первое - приостановление в связи с пандемией COVID-19 работы 5 автомобильных пунктов пропуска из 7 существующих. Необходимо отметить, что, несмотря на пандемию, Казахстан полностью не закрывал пункты пропуска для передвижения грузов, лишь сократив количество действующих пропускных пунктов с обеспечением установленных санитарно-карантинных норм.

На сегодня в связи с улучшением эпидемиологической обстановки принято решение о постепенном возобновлении работы всех пунктов пропуска в ближайшее время. Так, с сегодняшнего дня начинает работать пункт пропуска «Сыпатай - Батыр», что позволит существенно «разгрузить» действующие пункты пропуска и ускорить время прохождения грузовых авто через границу.

«Решение о закрытии пунктов пропуска принято Казахстаном в целях недопущения ввоза и распространения коронавирусной инфекции. Вопросы эпидемического благополучия относятся к вопросам национальной безопасности, что является исключительной прерогативой национальных правительств. Следует отметить, что всего было закрыто 20 пунктов пропуска по всему периметру государственной границы. В основном это пункты, через которые в большинстве перемещаются физические лица», – сообщает Министерство торговли и интеграции Казахстана.

Еще одним фактором стал традиционный рост количества перемещаемых большегрузов, связанный с началом сезона созревания плодоовощной продукции. Например, в мае прошлого года через 7 пунктов пропуска прошло 5 589 автомашин, и среднее скопление в пунктах пропуска составляло 60-70 автомашин, в текущем году за май через 2 пункта пропуска границу пересекла 4 261 автомашина, что в пиковые дни вызвало скопление автомашин до 500 в день.

Таким образом, скорость прохождения транспортных средств замедлилась в связи с количеством транспортных средств на каждый пункт пропуска. Следует отметить, что приоритет при прохождении границы отдается автотранспорту, груженному плодоовощной и другой скоропортящейся продукцией.

Как было отмечено ранее, закрытие нескольких пунктов пропуска было вынужденной мерой, направленной на обеспечение безопасности граждан нашей страны. Такие решения принимаются на национальном уровне.

Кроме того, проведение кыргызской стороной карантинно-контрольных мер непосредственно на пунктах пропуска является причиной заторов на кыргызской стороне. Проводимые мероприятия включают в себя экспресс-тестирование на COVID-19, анкетирование водителей, а также санитарную обработку транспортных средств. Все это вкупе занимает достаточно продолжительное время.

В свою очередь, казахстанская сторона для соблюдения карантинных норм на границе проводит только анкетирование водителей. Процедура проводится при пограничном досмотре и не занимает дополнительного времени. Далее уже на территории Казахстана у водителей большегрузов берется ПЦР-анализ. Важно отметить, что водитель не дожидается результатов теста, он отправляется по оговоренному маршруту. В случае выявления инфекции в анализах, водителя находят по данным анкеты. В случае отрицательного теста водитель следует к месту назначения беспрепятственно.

«В целом не понятна цель проведения экспресс-тестирования выезжающих водителей. По всем международным правилам государство обеспечивает безопасность на своей территории. Но даже, если наши кыргызские коллеги решили «обезопасить» таким образом соседние страны, зачем проводить это тестирование в пункте пропуска, ведь этот анализ можно сдавать и на подъезде к нему?» - резонно задаются вопросом в Министерстве торговли и интеграции.

Хотелось бы в очередной раз подтвердить, что Республика Казахстан не устанавливает никаких барьеров для передвижения товаров.

Следует отметить, что данный вопрос дважды рассматривался Коллегией Евразийской экономической комиссии, занимая по 4 часа обсуждений, в результате коллегия не приняла решения о наличии барьера в действиях Казахстана. В свою очередь, действия Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в части осуществления экспортного и налогового контроля признаны Коллегией ЕЭК легитимными, учитывая, что данные меры относятся исключительно к национальной компетенции.

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