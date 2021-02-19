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    Ситуационный центр помог существенно увеличить эффективность досмотров на границе

    19 Февраля 2021, 11:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о направлениях и достижениях в работе по цифровизации отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цель - создание благоприятных условий для бизнеса и населения путем обеспечения эффективной фискальной системы и качественного сервиса. Для этого создана система прослеживаемости товаров. Внедрена информационная система «Астана-1», - сказал Ерулан Жамаубаев на коллегии Минфина.

    По его словам, сегодня 100% таможенных деклараций представляются дистанционно.

    «Успешно функционирует система управления рисками. Она наделена инструментами аналитики больших данных и интеллектуального анализа. Произведен повсеместный переход на применение онлайн-ККМ. Для мониторинга таможенных операций в пунктах пропуска на границах с ЕАЭС создан «Ситуационный центр». За год эффективность досмотров увеличилась с 48% до 86%», - сообщил спикер.

    Также удалось сократить с 30 до 5 дней время получения разрешительных документов благодаря объединению 13 информсистем в ИС «Е - окно».

    «Для удобства оплаты гражданами налогов разработано мобильное приложение E-SALYQ AZAMAT. Аналогичное приложение Е-SALYQ BUSINESS разрабатывается для индивидуальных предпринимателей», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Минфин РК Цифровой Казахстан
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