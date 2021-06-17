Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Ситуационный центр Биржевого комитета при АЗРК РК открылся в Нур-Султане

    17 Июня 2021, 09:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице начал работу Ситуационный центр Биржевого комитета при Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, организованный в рамках исполнения поручения Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Ситуационный центр создан для отслеживания в режиме онлайн хода проведения биржевых торгов, ведения мониторинга биржевых и внебиржевых котировок и соблюдения антимонопольных требований к биржевой торговле.

    В открытии Ситуационного центра принял участие заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр. Он отметил эффективность проделанной работы Биржевого комитета по запуску торгов ряда товаров и поставил задачу в короткие сроки решить вопросы дальнейшего совершенствования механизмов торговли, привлечения и обучения участников рынка.

    Открытие ситуационного центра также посетили министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, вице-министр энергетики Асет Магауов, представители отечественных и международных товарных бирж.

    В ходе презентации руководители крупнейших товарных бирж Казахстана представили результаты торгов бензином, битумом, малых партий коммунально-бытового угля, продажи которых через биржевые платформы впервые стартовали в 2021 году.

    Так, механизм продажи коммунально-бытового угля через товарные биржи позволил сократить число посредников и обеспечить прямой доступ региональных операторов к покупке угля напрямую у разрезов, что позволит снизить конечную стоимость данного вида топлива для населения. По результатам первых торгов через товарные биржи реализовано 9 100 тонн (80%) угля производства АО «Каражыра» на сумму более 51 млн тг, покупателями выступили 8 региональных тупиков. С разреза АО «Шубаркуль Комир» реализовано 89 080 тонн (60%) на сумму более 703 млн тг, покупателями стали 15 региональных тупиков.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Экономика Другие государственные органы Биржи
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей