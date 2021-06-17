Ситуационный центр Биржевого комитета при АЗРК РК открылся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице начал работу Ситуационный центр Биржевого комитета при Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, организованный в рамках исполнения поручения Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Ситуационный центр создан для отслеживания в режиме онлайн хода проведения биржевых торгов, ведения мониторинга биржевых и внебиржевых котировок и соблюдения антимонопольных требований к биржевой торговле.

В открытии Ситуационного центра принял участие заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр. Он отметил эффективность проделанной работы Биржевого комитета по запуску торгов ряда товаров и поставил задачу в короткие сроки решить вопросы дальнейшего совершенствования механизмов торговли, привлечения и обучения участников рынка.

Открытие ситуационного центра также посетили министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, вице-министр энергетики Асет Магауов, представители отечественных и международных товарных бирж.

В ходе презентации руководители крупнейших товарных бирж Казахстана представили результаты торгов бензином, битумом, малых партий коммунально-бытового угля, продажи которых через биржевые платформы впервые стартовали в 2021 году.

Так, механизм продажи коммунально-бытового угля через товарные биржи позволил сократить число посредников и обеспечить прямой доступ региональных операторов к покупке угля напрямую у разрезов, что позволит снизить конечную стоимость данного вида топлива для населения. По результатам первых торгов через товарные биржи реализовано 9 100 тонн (80%) угля производства АО «Каражыра» на сумму более 51 млн тг, покупателями выступили 8 региональных тупиков. С разреза АО «Шубаркуль Комир» реализовано 89 080 тонн (60%) на сумму более 703 млн тг, покупателями стали 15 региональных тупиков.