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    Ситуацией в Мангистауской области обеспокоен Касым-Жомарт Токаев

    8 Февраля 2022, 12:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ситуация в Мангистауской области непростая. Об этом на расширенном заседании Правительства заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ситуация в области действительно непростая. По моему поручению принят комплексный план развития данного региона. Этот документ еще раз прорабатывается в этом году. В связи с этим, предусмотрено выделение значительных средств. Средства должны быть направлены на решение первоочередных задач. Поэтому нужно немедленно приступить к работе, не затягивая дело», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания Правительства.

    Как отметил Глава государства, «несмотря на принятые меры, недовольство среди трудовых коллективов усиливается и об этом нужно говорить открыто».

    «Нужно внимательно относиться ко всем требованиям работников. Их законные права и интересы должны соблюдаться. Необходимо наладить конструктивный диалог с руководителями профсоюзов и руководителями тех компаний, работники которых выходят на митинги. Работникам нужно правильно и доступно пояснять все принятые решения. Нельзя, чтобы проблемами загружен был только акимат», - отметил Президент страны.

    По словам Президента, нужно совместно рассмотреть возникший вопрос.

    «Правительство и фонд «Самрук-Казына» должны тесно работать в целях решения проблем граждан, выразивших протесты. При необходимости правительственную специальную комиссию нужно еще раз направить в Мангистаускую область», - считает Президент страны.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Мангистауская область Заседание Правительства с участием Президента РК
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