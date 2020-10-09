Системы выявления нарушений на дорогах модернизировали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе модернизировали автоматическую систему контроля транспортных потоков. Благодаря этому значительно расширяются возможности автоматического выявления нарушений, совершенных автовладельцами. Со 2 октября система работает в тестовом режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

На сегодняшний день на балансе ДП Актюбинской области функционируют 10 автоматических систем фиксации. Системы интегрированы с существующей автоматизированной системой контроля транспортных потоков.

В полиции был проведен анализ возможностей системы и проведена ее модернизация, которая позволила дополнительно использовать систему для поиска угнанного или похищенного транспорта, злостных неплательщиков штрафов, государственных должников и неплательщиков алиментов, иных автоматизированных учетов правоохранительных и специальных органов, органов прокуратуры и суда, поиска лиц лишенных водительских прав.

«В этой связи проводится модернизация автоматизированной системы контроля транспортных потоков, чтобы использовать систему аналогично аппаратно-программному комплексу «Автоураган». Иными словами, модернизация данной системы сопоставима покупке 10 комплексов «Автоураган», однако проведена она без вложения денежных средств.

Со 2 октября работа проводится в тестовом режиме и уже есть первые результаты. За 3 дня работы было выдано 49 предписаний о необходимости оплатить штраф за нарушение ПДД, зафиксированные камерами, 6 автомашин водворены на штрафстоянки за управление автомашинами лицами, лишенными водительских прав», - говорит старший инспектор УАП ДП Карим Махутов.

В полиции считают, что данная модернизация значительно повысит уровень взыскания административных штрафов и пресечения лиц управляющих ТС без водительских прав, а также позволит повысить транспортную дисциплину среди водителей и снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Отметим, что комплекс «Автоураган» заработал и на улицах Алматинской области.