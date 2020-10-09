Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Системы выявления нарушений на дорогах модернизировали в Актобе

    9 Октября 2020, 20:02

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе модернизировали автоматическую систему контроля транспортных потоков. Благодаря этому значительно расширяются возможности автоматического выявления нарушений, совершенных автовладельцами. Со 2 октября система работает в тестовом режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

    На сегодняшний день на балансе ДП Актюбинской области функционируют 10 автоматических систем фиксации. Системы интегрированы с существующей автоматизированной системой контроля транспортных потоков.

    В полиции был проведен анализ возможностей системы и проведена ее модернизация, которая позволила дополнительно использовать систему для поиска угнанного или похищенного транспорта, злостных неплательщиков штрафов, государственных должников и неплательщиков алиментов, иных автоматизированных учетов правоохранительных и специальных органов, органов прокуратуры и суда, поиска лиц лишенных водительских прав.

    «В этой связи проводится модернизация автоматизированной системы контроля транспортных потоков, чтобы использовать систему аналогично аппаратно-программному комплексу «Автоураган». Иными словами, модернизация данной системы сопоставима покупке 10 комплексов «Автоураган», однако проведена она без вложения денежных средств.

    Со 2 октября работа проводится в тестовом режиме и уже есть первые результаты. За 3 дня работы было выдано 49 предписаний о необходимости оплатить штраф за нарушение ПДД, зафиксированные камерами, 6 автомашин водворены на штрафстоянки за управление автомашинами лицами, лишенными водительских прав», - говорит старший инспектор УАП ДП Карим Махутов.

    В полиции считают, что данная модернизация значительно повысит уровень взыскания административных штрафов и пресечения лиц управляющих ТС без водительских прав, а также позволит повысить транспортную дисциплину среди водителей и снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

    Отметим, что комплекс «Автоураган» заработал и на улицах Алматинской области.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Транспорт Программа развития регионов-2020 Регионы Казахстана Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
    Почему программа льготного автокредитования направлена ​​на обновление автобусного парка
    Ежегодно 700 автобусов будут обновлять в рамках льготного автокредитования в Казахстане
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге