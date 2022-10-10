РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:57, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Системы Interpol влияют на работу спецЦОНов

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщает, что из-за технических работ на стороне международной организации уголовной полиции - Interpol сервисы по проверке криминального транспорта временно недоступны для МВД РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу пресс-службу Госкорпорации.

    «В результате этого услуги по регистрации транспорта в спецЦОНах и мобильных приложениях банков второго уровня не оказываются. Информацию о доступности системы можно узнавать по номеру единого контакт центра 1414.

    Госкорпорация просит следить за новостями в официальных социальных сетях, о восстановлении работоспособности систем будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.


    Теги:
    Общество ЦОН Другие государственные органы Правительство для граждан Астана для mail.ru
    Сейчас читают
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!