Системы Interpol влияют на работу спецЦОНов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщает, что из-за технических работ на стороне международной организации уголовной полиции - Interpol сервисы по проверке криминального транспорта временно недоступны для МВД РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу пресс-службу Госкорпорации.

«В результате этого услуги по регистрации транспорта в спецЦОНах и мобильных приложениях банков второго уровня не оказываются. Информацию о доступности системы можно узнавать по номеру единого контакт центра 1414.

Госкорпорация просит следить за новостями в официальных социальных сетях, о восстановлении работоспособности систем будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.