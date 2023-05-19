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    Систему видеоаналитики планируют внедрить в Казахстане

    19 Мая 2023, 16:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин поделился планами по совместной работе с МВД и совершенствованию работы полиции за счет цифровых новшеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня у нас работают десятки и даже сотни тысяч видеокамер, и анализировать информацию с каждой из них невозможно. Поэтому должны быть системы видеоаналитики, и сегодня они создаются на базе Центра оперативного наблюдения МВД, и чем точнее они будут, тем эффективнее будет улучшение правопорядка. Доказано, что эффективность работы человека, смотрящего за 10 мониторами, падает до 10% уже через 15 минут», - сказал Багдат Мусин на международной научно-практической конференции на тему «Искусственный интеллект и большие данные (Big Data) в судебной и правоохранительной системе: реалии и требование времени».

    Поэтому, по его словам, системы видеоаналитики обязательно должны внедряться в нашу жизнедеятельность.

    «Обычные планшеты, которые выдавались дорожным полицейским для выписывания штрафов, должны превратиться в инструменты превентивного анализа, превентивной работы. Нередки случаи, когда человек проехал под 10 камерами на скорости 200 км в час, заплатил штраф и поехал дальше. Что нужно сделать для предотвращения таких случаев?» - спросил министр.

    «Если человек проезжает под тремя-четырьмя камерами с нереальной скоростью, от наряда, который находится рядом, информация сразу должна уходить на планшет, чтобы моментально поступила информация, что на пересечении таких-то улиц скоро появится автомобиль, и наряд должен будет его остановить. Мы с МВД уже тестируем такую разработку, и она показывает себя с положительной стороны», - добавил глава МЦРИАП.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МЦРИАП
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