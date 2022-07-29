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    • Систему услуг 5G запустили в Стамбульском аэропорту

    29 Июля 2022 23:00

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - На территории крупнейшей воздушной гавани Турции – Стамбульского аэропорта, с пятницы 29 июля в тестовом режиме запущена система мобильной связи пятого поколения 5G. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    В церемонии запуска в тестовом режиме услуг 5G принял участие министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

    По словам главы Минтранса, отныне пользователи трех операторов (Turkcell, Türk Telekom и Vodafone ) при наличии мобильных устройств, поддерживающих сервисы 5G, смогут пользоваться услугой на территории аэропорта.

    Глава Минтранса подчеркнул, что внедрение современных технологий является одним из приоритетов правительства Турции.

    Караисмаилоглу привлек внимание к возможностям 5G, подчеркнув, что технологии пятого поколения связи должны разрабатываться и производиться в самой Турции.

    Он привлек внимание к экспертным оценкам о том, что объем инвестиций в сферу глобальных коммуникации в период с 2020-2025 гг. достигнет 1,1 трлн долларов. При этом именно технологии 5G называют ключом к цифровой трансформации.

    Караисмаиоглу напомнил, что объемы инвестиций в телекоммуникационный сектор самой Турции за последние 20 лет превысили 183 млрд долларов.

    Глава Минтранса заверил, что в недалеком будущем технологии связи пятого поколения будут доступны по всей Турции.

    Министр сообщил, что тендеры на внедрение технологий 5G планируется объявить в 2023 году.

    Фото: aa.com.tr
    #Интернет #Турция
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