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    Систему Tax Free для туристов введут в Узбекистане

    10 Ноября 2022, 20:45

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2023 года в пяти аэропортах Узбекистана поэтапно введут систему Tax Free для туристов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственного налогового комитета РУ.

    «Принято Постановление Кабинета Министров, в соответствии с которым с 1 января 2023 года в порядке эксперимента вводится система Tax Free по возврату иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю на территории Узбекистана», - сообщило ведомство.

    По данным ГНК, туристы смогут оформить возврат НДС в течение трех месяцев со дня покупки при выезде с территории Узбекистана через международные аэропорты Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча, обратившись к оператору системы в здании аэровокзала.

    Сумма Tax Free будет возвращена после 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была совершена покупка, после подтверждения статуса выезда иностранного гражданина с территории Узбекистана.

    Уточняется, что общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не меньше 1 млн сумов ($90).

    «По итогам эксперимента с 2024 года пункты оформления возврата НДС будут поэтапно внедрены во всех международных аэропортах и вокзалах, а также пограничных пунктах пропуска Узбекистана», - добавили в пресс-службе ГНК.


    Фото: shutterstock.com

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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