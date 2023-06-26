Систему социального обслуживания модернизируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 июля т.г. в рамках реализации Социального кодекса РК начнется модернизация системы социального обслуживания населения, главная цель которой – повышение доступности специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Одним из направлений модернизации является переход от заявительного к проактивному формату оказания спецсоцуслуг. Потребности населения в ССУ будут определяться автоматически при помощи Цифровой карты семьи, не дожидаясь обращения граждан. На базе ЦКС будут формироваться карты потребностей, определяться категории нуждающихся и доступность услуг с оказанием их в проактивном формате.

Также в рамках Социального кодекса будет осуществлен переход от обслуживания в крупных домах-интернатах на оказание услуг в малокомплектных организациях социального обслуживания.

Сегодня 20 таких организаций предоставляют услуги в непосредственной близости к местам проживания нуждающихся граждан. Развитие таких организаций будет осуществляться по аналогии с программой «Балапан» путем расширения госзаказа субъектам частного сектора, открывшим малокомплектные организации для оказания ССУ, особенно на селе.

В свою очередь, крупные дома-интернаты будут поэтапно трансформироваться в научно-методические центры системы социального обслуживания по внедрению новых технологий и повышению квалификации социальных работников или в многопрофильные малые дома социального обслуживания.

Кроме того, предусматривается вовлечение членов семей в оказание услуг лицу, имеющему инвалидность. Родственники ЛСИ будут оформляться в качестве индивидуальных помощников с соответствующей оплатой труда и социальными отчислениями.

Еще одно изменение – пересмотр стандартов ССУ и введение новых подходов к тарифообразованию в сфере социального обслуживания. Для организаций, предоставляющих специальные социальные услуги, будет внедрен подушевой норматив. Для организаций, поставляющих компенсаторные технические средства, – предельные цены.

При этом гарантированная сумма будет периодически корректироваться с учетом изменений основных макроэкономических показателей страны.

Предлагаемые изменения расширят вовлеченность в систему социального обслуживания НПО и субъектов частного сектора. Это позволит обеспечить доступность ССУ, особенно в сельских населенных пунктах, повлияет на качество предоставляемых услуг нуждающимся гражданам и будет являться толчком в развитии новой конкурентной среды.

Наряду с этим, предусматривается наделение новыми полномочиями комиссий по Порталу социальных услуг (далее – ПСУ), созданных при местных исполнительных органах: прием и рассмотрение в течение 5 дней заявления ЛСИ о некачественном товаре или услуги; направление заявления поставщику и контроль его исполнения; принятие решения о снятии поставщика с ПСУ и включении в список недобросовестных поставщиков.

Лицам, нуждающимся в социальном обслуживании, наряду с выбором специальных товаров и услуг, организаций обслуживания, будет предоставлена возможность выбора социальных работников, предоставляющих им услуги. Данный проект будет реализован в 2025 году.

В этих целях в Социальном кодексе предусмотрено:

1. Формирование Реестра социальных работников.

В нем будет содержаться информация о квалификации социальных работников, видах и качестве оказываемых ими услуг, а также результаты работы.

Реестр позволит потребителям услуг осуществлять выбор социальных работников в конкурентной среде. Востребованность соцработников найдет свое отражение в уровне их заработной платы;

2. Разработка профессиональных стандартов для социальных работников, отражающих требования работодателей к уровню знаний, навыкам и умениям готовящихся кадров.

К социальной работе будут допускаться только сертифицированные специалисты, прошедшие независимую систему оценки квалификации;

3. Новая система оплаты труда, учитывающая уровень квалификации, категорию и специфику предоставляемых услуг.