25 Мая 2022 20:08

Систему социального обслуживания модернизируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О модернизации системы социального обслуживания сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Законом Республики Казахстан «О специальных социальных услугах» с 2009 года осуществляется поэтапная трансформация сферы социального обслуживания в систему оказания специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что на первом этапе – в 2010 – 2013 гг. – были разработаны нормативные правовые акты, по переходу от предоставления общих услуг реабилитации к оказанию специальных социальных услуг.

На втором этапе – в 2014 – 2017 гг. – обеспечена демонополизация системы социального обслуживания. Гражданам предоставлено право выбора организаций социального обслуживания и внедрен принцип софинансирования затрат получателями услуг.

На третьем этапе – в 2018 – 2021 гг. – в целях расширения доступности социального обслуживания населения начата работа по деинституализации крупных домов-интернатов, расширению сети малокомплектных организаций, введению монетизации части предоставляемых услуг, а также обеспечению информационного сопровождения системы.

«Разработан и реализуется план мероприятий по дальнейшей модернизации системы социального обслуживания. В настоящее время разрабатывается Национальный план мероприятий по дальнейшей модернизации системы социального обслуживания до 2025 года, направленный на активизацию социальной включенности самих граждан при оказании специальных социальных услуг, что означает предоставление лицу (семье) возможности участвовать в решении своих проблем наряду с теми, кому делегированы властные полномочия, и деинституализацию больших домов-интернатов, создание домов малой вместимости и самостоятельного проживания», - перечислил Премьер.

Кроме того, Национальный план предусматривает пересмотр стандартов оказания услуг, в том числе за счет цифровизации услуг и совершенствования тарифной системы.