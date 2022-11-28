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    Систему «Сергек» запускают в Жамбылской области

    28 Ноября 2022, 21:38

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе готовятся к запуску 1 декабря системы «Сергек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акимата Жамбылской области, проект интеллектуальной системы общественной и дорожной безопасности «Сергек» предусматривает установку камер безопасности в общественных местах, в криминогенных районах города, возле учреждений образования, во дворах жилых домов.

    В городе Таразе планируется установить 1 250 камер общего видеонаблюдения и 48 аппаратно-программных комплексов. При этом 35 таких комплексов появятся на линейных участках и 13 аппаратно-программных комплексов - на перекрестках.

    Система будет фиксировать такие нарушения правил дорожного движения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости, заезд за стоп-линию, движение по выделенной полосе. Фиксация нарушения происходит автоматически. Затем данные о факте нарушения поступают сотруднику полиции. Если сотрудник полиции уверен в виновности водителя, то он подтверждает нарушение своей электронно-цифровой подписью.

    Деньги от штрафов будут поступать в бюджет города. Скачать протоколы предписаний можно на сайтах erap-public.kgp.kz и egov.kz с помощью ЭЦП, а также в мобильном приложении Каспи банка в разделе «Государственные услуги». Все нарушения автоматически регистрируются в Едином реестре административных производств Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

    «В случае несогласия с правонарушениями, зафиксированными аппаратно-программными комплексами, можно обратиться в управление полиции города или позвонить по номеру телефона, указанному в предписании», - пояснили в ведомстве.

    Как сообщалось, в Таразе, в здании департамента полиции Жамбылской области, презентовали обновленный ЦОУ, значительно пострадавший в ходе январских событий этого года. По проекту «Восстановление ЦОУ» удалось восстановить и подключить 210 камер видеонаблюдения, дополнительно еще 100 камер просматриваются в оперативном зале ЦОУ с функцией аналитики общественной безопасности.

    Модернизированный Центр оперативного управления полиции города Тараза позволяет просматривать свыше 2 тысяч 800 камер видеонаблюдения по Жамбылской области. Благодаря камерам наблюдения по горячим следам раскрывается порядка 70% правонарушений, совершенных в общественных местах региона.


    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Безопасность МВД РК
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