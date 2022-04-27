Систему ранней диагностики инсульта начали практиковать в медучреждениях Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинские программисты разработали искусственный интеллект, помогающий обнаружить инсульт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программа в считанные минуты находит ишемический инсульт на снимках компьютерной томографии, который человеческому глазу распознать невозможно.

Программа уже помогла спасти десятки жизней.

«Сейчас огромное количество больных с инсультом. Большинство из них – это ишемические инсульты. Преимущество данной программы в том, что она считывает по пикселям плотность изображения и показывает наличие ишемии. Раньше при обследовании больного на компьютерной томографии, мы могли увидеть только начало инсульта, так как на снимке не было видно ишемии», - сообщил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нейрохирургии КазНМУ, заведующий отделением нейроонкологии ГКБ № 7, главный внештатный нейрохирург УОЗ города Алматы Ермек Дюсембеков.

Программное обеспечение уже устанавливают в больницах Алматы, а в скором времени они появятся и в медицинских учреждениях по всей стране. Разработка уже привлекла внимание зарубежных клиник в Южной Корее, Узбекистане и Кыргызстане.

«Благодаря этой программе мы спасем много жизней. И для этого не нужно больших затрат, нет необходимости покупать оборудование. Ребята, которые создали эту программу не работают в сфере медицины. Однако, им удалось разработать метод, который поможет нам обнаружить инсульт на ранней стадии», - подчеркнул Ермек Дюсембеков.

По словам главного нейрохирурга Алматы, в области нейрохирургии новые технологии внедряются активно. С недавнего времени врачи наладили сотрудничество со специалистами IT-технологий, в частности, с алматинскими мастерами 3D печати, которые предложили разрабатывать для пациентов уникальные пластиковые импланты, которые нейрохирурги вживляют вместо удаленных частей черепа.

«Черепно-мозговые травмы очень распространены. Сейчас нас стала интересовать пластиковая конструкция закрытия черепа, когда после травмы делается трепанация довольно большая. И это уродующее отверстие, чтобы закрыть красиво есть такая методика 3D имплантов. Это наши алматинские айтишники пришли к нам и предложили помощь. Молодые ребята разработали 3Д импланты и результаты уже нравится пациентам», - поделился Ермек Дюсембеков.

Нейрохирург отметил, что новые импланты внедряются в работу и в операциях на позвоночник. Титановые импланты заменяют позвонки.



