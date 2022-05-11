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    Систему по распределению топлива внедрят в декабре

    11 Мая 2022, 13:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работа по формированию базы данных сельхозтоваропроизводителей и внедрению электронно-информационной системы для распределения топлива будет завершена в декабре этого года. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данная инициатива начала обсуждаться с середины прошлого года. Сейчас с Министерством сельского хозяйства согласовали, что работу по формированию этой базы данных, чтобы она позволила напрямую заключать сделки между поставщиками и сельхозтоваропроизводителями, нужно завершить к декабрю текущего года», - сказал Асет Магауов на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

    Как сообщалось ранее, в целях создания условий для заключения «прямых» договоров на покупку дизельного топлива между фермерами и ресурсодержателями (поставщиками на заводе) или чтобы дать фермерам возможность самостоятельно кооперироваться и выбирать оператора по поставке нефтепродуктов для полевых работ, Минсельхозу необходимо проработать вопросы создания базы данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с указанием контактов, общей площади посевных земель, потребности в ГСМ и внедрении электронно-информационной системы для распределения топлива.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Сельское хозяйство Минэнерго РК
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