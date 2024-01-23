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    14:30, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Систему оплаты меняют в автобусах в двух городах Карагандинской области

    автобусы в Карагандинской области
    Фото акимата Карагандинской области

    В Карагандинской области продолжается цифровизация общественного транспорта. На систему оплаты проезда ONAY! переходят в этом году Темиртау и Шахтинск, передает корреспондент агентства Kazinform.

    график автобусов
    Фото акимата Карагандинской области

    О ситуации в сфере пассажирских перевозок доложил на аппаратном совещании руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Кожанов.

    За последние четыре года перевозчиками области закуплено около 400 новых автобусов.

    - 44 автобуса впервые за последние 10 лет направлены для замены устаревшего подвижного состава на междугородные маршруты с городами-спутниками. За счёт этого обновлено порядка 50% автобусов, обслуживающих пригород Караганды. Средний срок эксплуатации автобусов по областному центру удалось снизить с 11 до 6,5 лет. Автобусы приобретены у отечественного автопроизводителя QazTehna, – сообщил Максут Кожанов.

    Идёт развитие маршрутной сети внутри районных центров. Запущены автобусы в Ботакаре и Нуре, в планах открыть внутригородской маршрут в Каркаралинске.

    -   Темиртау собираются восстанавливать трамвайное сообщение. Понимание QARMET в этом направлении есть, а мы со своей стороны должны оказать содействие -  это принципиальная задача для города, - отметил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

    тариф проезд в автобусах
    Фото акимата Карагандинской области

    Он также поручил акимам городов и районов активизировать работу по организации перевозок по наиболее востребованным внутрирайонным и внутрипоселковым маршрутам и продолжить обновлять общественный транспорт.

    - За последние годы проделана значительная работа по повышению качества обслуживания пассажиров. Это обновление автобусного парка, внедрение системы электронного билетирования, предоставление детям от 7 до 18 лет бесплатного проезда в областном центре. Но есть и проблемные вопросы, требующие комплексного подхода. Поступают просьбы от жителей продлить график работы автобусов в вечернее время. Акиму Караганды и управлению пассажирского транспорта принять меры по увеличению регулярности движения автобусов по городским и межрайонным маршрутам, в частности, в утренние и вечерние часы пик. Внести предложение по организации дежурных графиков в отдалённые части города и по пригородным направлениям с учётом продления курсирования автобусов до 22:00, – сказал Ермаганбет Булекпаев.

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Транспорт Автобус Акимат Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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