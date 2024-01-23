Систему оплаты меняют в автобусах в двух городах Карагандинской области

В Карагандинской области продолжается цифровизация общественного транспорта. На систему оплаты проезда ONAY! переходят в этом году Темиртау и Шахтинск, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото акимата Карагандинской области

О ситуации в сфере пассажирских перевозок доложил на аппаратном совещании руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Кожанов.

За последние четыре года перевозчиками области закуплено около 400 новых автобусов.

- 44 автобуса впервые за последние 10 лет направлены для замены устаревшего подвижного состава на междугородные маршруты с городами-спутниками. За счёт этого обновлено порядка 50% автобусов, обслуживающих пригород Караганды. Средний срок эксплуатации автобусов по областному центру удалось снизить с 11 до 6,5 лет. Автобусы приобретены у отечественного автопроизводителя QazTehna, – сообщил Максут Кожанов.

Идёт развитие маршрутной сети внутри районных центров. Запущены автобусы в Ботакаре и Нуре, в планах открыть внутригородской маршрут в Каркаралинске.

- Темиртау собираются восстанавливать трамвайное сообщение. Понимание QARMET в этом направлении есть, а мы со своей стороны должны оказать содействие - это принципиальная задача для города, - отметил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Фото акимата Карагандинской области

Он также поручил акимам городов и районов активизировать работу по организации перевозок по наиболее востребованным внутрирайонным и внутрипоселковым маршрутам и продолжить обновлять общественный транспорт.