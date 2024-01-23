Систему оплаты меняют в автобусах в двух городах Карагандинской области
В Карагандинской области продолжается цифровизация общественного транспорта. На систему оплаты проезда ONAY! переходят в этом году Темиртау и Шахтинск, передает корреспондент агентства Kazinform.
О ситуации в сфере пассажирских перевозок доложил на аппаратном совещании руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Кожанов.
За последние четыре года перевозчиками области закуплено около 400 новых автобусов.
- 44 автобуса впервые за последние 10 лет направлены для замены устаревшего подвижного состава на междугородные маршруты с городами-спутниками. За счёт этого обновлено порядка 50% автобусов, обслуживающих пригород Караганды. Средний срок эксплуатации автобусов по областному центру удалось снизить с 11 до 6,5 лет. Автобусы приобретены у отечественного автопроизводителя QazTehna, – сообщил Максут Кожанов.
Идёт развитие маршрутной сети внутри районных центров. Запущены автобусы в Ботакаре и Нуре, в планах открыть внутригородской маршрут в Каркаралинске.
- Темиртау собираются восстанавливать трамвайное сообщение. Понимание QARMET в этом направлении есть, а мы со своей стороны должны оказать содействие - это принципиальная задача для города, - отметил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
Он также поручил акимам городов и районов активизировать работу по организации перевозок по наиболее востребованным внутрирайонным и внутрипоселковым маршрутам и продолжить обновлять общественный транспорт.
- За последние годы проделана значительная работа по повышению качества обслуживания пассажиров. Это обновление автобусного парка, внедрение системы электронного билетирования, предоставление детям от 7 до 18 лет бесплатного проезда в областном центре. Но есть и проблемные вопросы, требующие комплексного подхода. Поступают просьбы от жителей продлить график работы автобусов в вечернее время. Акиму Караганды и управлению пассажирского транспорта принять меры по увеличению регулярности движения автобусов по городским и межрайонным маршрутам, в частности, в утренние и вечерние часы пик. Внести предложение по организации дежурных графиков в отдалённые части города и по пригородным направлениям с учётом продления курсирования автобусов до 22:00, – сказал Ермаганбет Булекпаев.