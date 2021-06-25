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    Систему оценки эпидситуации по цветным зонам возобновили в Узбекистане

    25 Июня 2021, 21:05

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Решением Специальной республиканской комиссией по противодействию коронавирусу возобновлена система цветной идентификации регионов в зависимости от эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Минздрава РУ, отвечать за распределение территорий страны по цветовым зонам будет Служба санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здравоохранения. Эти данные будут публиковаться на регулярной основе.

    «Исходя из анализа динамики распространения коронавируса и выздоровления пациентов Ташкенту присвоен «красный» уровень карантина. В «жёлтую» зону включены Самаркандская и Ташкентская области. Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья по мере изменения ситуации проинформирует о присвоении уровней карантина другим регионам», - сообщили в Минздраве.

    Отметим, в прошлом году в период обострения пандемии подобная матрица оценки эпидемиологической ситуации с присвоением «красного», «желтого» или «зеленого» уровня уже практиковалась в Узбекистане.

    Напомним, с 28 июня на фоне устойчивого роста заболеваемости КВИ в Узбекистане вводятся дополнительные карантинные ограничения.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире
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