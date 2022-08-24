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    Систему ливневок построят в Павлодаре

    24 Августа 2022, 14:34

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Систему ливневок в Павлодаре будут возводить в три очереди. Строительство первой очереди продлится с 2023 по 2026 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Не секрет, что даже после небольшого дождя улицы города превращаются в настоящую Венецию, не говоря уже о том, какие озера образуются после ливней. И происходит это из-за отсутствия ливневой канализации. В акимате признают, что непролазные лужи не только доставляют неудобства горожанам, но и ухудшают качество дорог. Власти уже приступили к ее решению.

    По информации горакимата, ТОО «Павлодарэнергопроект» по заказу отдела строительства разработало технико-экономическое обоснование с гидрогеологической картой на дренажные сети подземных вод Павлодара. «Сейчас отделом строительства готовится необходимая документация для направления обоснования на государственную экспертизу. После получения государственной экспертизы на основании данного ТЭО будет проведена разработка проектно-сметной документации по трем очередям строительства централизованной системы ливневой и дренажной канализации Павлодара и сооружений на них (очистные сооружения и канализационные насосные станции)», – сообщили в горакимате.

    Первый этап – строительство ливневой канализации северо-восточной части города, включая Второй Павлодар, и дренажной системы вдоль берега Иртыша. Вторая очередь строительства начнется в 2026 году и продлится до 2028 – возведение ливневок в северо-западной части города и дренажной системы на Зеленстрое. Третий этап включает строительство ливневой канализации южной части города, в том числе в микрорайонах Дачный, Зеленстрой, и дренажной канализации вдоль улицы Камзина и продлится с 2028 по 2030 год.

    Фото: pavlodarnews.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Строительство
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