Систему государственных наград нужно трансформировать - Президент РК

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - О системе государственных наград рассказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Отдельно остановлюсь на системе государственных наград. В этой важной сфере у нас сложились свои устоявшиеся традиции. В нашей стране много тех, кто своим ежедневным кропотливым трудом вносит большой вклад в развитие государства и обеспечение безопасности граждан. Это учителя, врачи, ученые, предприниматели, полицейские, военнослужащие, спасатели и представители множества других профессий. Государство всегда должно поддерживать и отмечать заслуги таких граждан – созидателей и настоящих патриотов», - сказал Президент.

По словам Главы государства, он уделяет этому особое внимание. Важно, чтобы ордена и медали имели глубокую символику, были уникальными и находили широкий отклик в обществе. Для этого систему государственных наград нужно сделать менее абстрактной, более понятной и близкой народу.

Недавно государственным премиям придали персонифицированный характер, назвав их в честь таких выдающихся мыслителей и просветителей, как аль-Фараби, Абай, Ахмет Байтурсынов. Данный подход позволяет сохранить в памяти имена великих сынов и дочерей нашего народа, широко продвигать в обществе их прогрессивные взгляды. По сути, именно из таких решений и формируется национальная идеология.

«Систему государственных наград необходимо трансформировать в таком же ключе. Орденам и медалям во многих странах присваиваются имена выдающихся деятелей. Это делается для укрепления гражданского патриотизма, укоренения в общественном сознании знаковых исторических фигур. Нам нужно взвешенно использовать этот опыт в работе по совершенствованию системы государственных наград. Необходимо подумать над тем, чтобы присвоить ряду наших орденов имена выдающихся деятелей нашего народа. Думаю, что для каждого гражданина нашей страны было бы большой честью стать кавалером орденов, носящих, к примеру, имена Султана Бейбарса и ряда других исторических личностей.Ранее мною было поручено разработать и утвердить новую государственную награду «Ел бірлігі», которая впервые будет вручаться в День Республики в этом году», - отметил Глава государства.

В следующем году в День Республики будут отмечены заслуги отличившихся граждан орденами, названными в честь исторических фигур. Президент поручил Администрации Президента совместно с уполномоченными государственными органами, учеными и экспертами детально проанализировать этот вопрос и внести конкретные предложения до конца текущего года.