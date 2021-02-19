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    Систему госпланирования интегрируют с информсистемами госорганов

    19 Февраля 2021, 11:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о ходе цифровизации бюджетного процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году завершился 1-ый этап реализации проекта «Развитие системы государственного планирования». Благодаря этому формирование республиканского бюджета проведено исключительно в электронном формате. В ИСГП имеется модуль стратегического планирования, позволяющий увязать показатели стратегических документов с бюджетными средствами. В рамках дальнейшей цифровизации планируются интеграция с информсистемами госорганов, реализация функционала по инвестиционным проектам и проработка вопроса применения сервиса «Единое окно закупок», - сказал Ерулан Жамаубаев на коллегии Минфина.

    Он напомнил, что в прошлом году по поручению Главы государства запущена система мониторинга выделяемых мер государственной поддержки.

    «Разработана соответствующая Методика и информационная система. Уже имеются предварительные данные по 67 мерам господдержки, оказанных в период с 2015 по 2019 годы. В текущем году оценкой охватим все меры финансовой поддержки, результаты которых в дальнейшем будут использованы для повышения качества планирования республиканского бюджета», - заключил глава ведомства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК Цифровой Казахстан
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