Систему электронной очереди запускают в пункте пропуска «Достык»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 23 ноября на выезде из Казахстана при пропуске авто будет использоваться автоматизированная система электронной очереди платформы Qoldau.kz либо мобильное приложение «CargoRuqsat» (IOS или Android), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов РК.

«Комитет государственных доходов Министерства финансов РК совместно с Пограничной службой КНБ РК сообщает о пилотном запуске автоматизированной системы электронной очереди в пункте пропуска «Достык» (сопредельный пункт пропуска «Алашанькоу») на казахстанско-китайской границе с 23 ноября 2022 года», - сказано в сообщении ведомства.

Водитель после регистрации на указанном портале либо через мобильное приложение выбирает свободный день и время для проезда. При этом водитель получает СМС-оповещение о своей очереди.

Госорганами утверждена временная схема организации пропуска автомобильных транспортных средств при выезде из Казахстана на автомобильном пункте пропуска «Достык». С 23 ноября здесь будет использоваться автоматизированная система электронной очереди платформы Qoldau.kz либо мобильное приложение «CargoRuqsat».

Целью создания системы электронной очереди является обеспечение прозрачности и цифровизации процесса формирования очередности въезда в пункт пропуска транспортных средств, грузов и товаров, а также повышение транзитно-транспортного и экспортного потенциала страны.

Ознакомиться с временной схемой можно на официальных интернет-ресурсах Комитета государственных доходов МФ РК и сайте CargoRuqsat.kz.

Действующая на сегодняшний день регистрация в журнале и выдача бумажных пропусков в пункте пропуска «Достык» с 22 ноября 2022 года будет прекращена. Действующий список очереди на бумажном носителе будет оцифрован и введен в информационную систему.



