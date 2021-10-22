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    Систему электронного медосмотра внедряют на шахтах Казахстана

    22 Октября 2021, 15:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какое современное оборудование внедряют на крупных предприятиях Казахстана в рамках цифровизации, рассказал председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Ербол Нургалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы были на шахтах «АрселорМиттал Темиртау», видим, что современные методы уних работают. В рамках программы цифровизации внедряется система позицирования в подземных условиях. Есть проект электронного медицинского осмотра. Мы прошли его перед спуском на шахту. Система позицирования дает возможность отслеживать каждого работника – где он работает, в какой зоне, его состояние здоровья. То есть, цифровизация активно внедряется на таких крупных предприятиях», - сказал Ербол Нургалиев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Ранее сообщалось, в каких регионах Казахстана наблюдается рост производственного травматизма. Производственный травматизм растет: в Актюбинской (с 54 до 91 человека), Атырауской (с 21 до 38 человек), Жамбылской (с 34 до 42 человек), Кызылординской (с 32 до 53), Павлодарской (с 76 до 87) областях и Нур-Султане (с 32 до 43). Увеличение числа смертельных случаев произошло в Актюбинской (с 11 до 19), Жамбылской (с 4 до 14), Западно-Казахстанской (с 2 до 5), Кызылординской областях (с 5 до 12), Нур-Султане (с 10 до 14), Шымкенте (с 4 до 5 человек).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минтруда РК Промышленность
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