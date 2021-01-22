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    Систему диагностики инсульта на базе искусственного интеллекта презентовали Багдату Мусину в Алматы

    22 Января 2021, 19:58

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин прибыл с рабочим визитом в город Алматы. Глава ведомства ознакомился с ходом цифровизации города и посетил ряд объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ходе поездки Багдат Мусин встретился с акимом города Алматы Бахытжаном Сагинтаевым и обсудил текущую ситуацию в сфере цифровизации мегаполиса и планы на ближайший год.

    Также Багдат Мусин и Бахытжан Сагинтаев подписали IT-архитектуру города Алматы, разработанную холдингом «Зерде» по заказу акимата. Это позволит определить пути дальнейшего развития оптимальных направлений и реализации платформы «SmartCity» и сформировать перечень приоритетных проектов.

    Министр посетил Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, где ему презентовали систему «Crystal Spring». Система посредством искусственного интеллекта (ИИ) позволяет диагностировать онкологические заболевания легких на основе рентгеновских снимков. На сегодняшний день ИИ может продиагностировать 14 различных симптомов заболеваний лёгких, в том числе пневмонию как одно из проявлений COVID-19. Продукт запущен в марте 2020 года в тестовом режиме в нескольких клиниках, в настоящий момент врачи используют его ежедневно.

    Багдат Мусин ознакомился с работой Городской клинической больницы №7 – самой крупной многопрофильной клиникой Алматы. Министру презентовали проект «CEREBRA», разработанный Алматинской лабораторией искусственного интеллекта. CEREBRA поможет врачам выявить инсульт на ранних стадиях. Подробный аналитический отчет можно получить на веб-платформе на ПК и в мобильных приложениях на iOS и Android.

    Как отмечают медицинские специалисты, восстановление кровотока в мозгу при инсульте с полным возвращением всех функций возможно в течение 4,5 часов. ИИ, внедренный в проект CEREBRA поможет распознать инсульт в течение 10 минут и рассчитать изменение плотности ткани в ядре инсульта. Стоит отметить, что «Алматинская лаборатория искусственного интеллекта» является участником международного технопарка IT-стартапов Astana Hub.

    Багдат Мусин отметил важность подобных проектов и необходимость развивать ИИ в Казахстане, в особенности в медицинской сфере. Министр также упомянул, что искусственный интеллект является одним из приоритетных кластеров программы «Цифровой Казахстан», и министерство ведет совместную работу со стартапами, исследовательскими организациями и бизнесом, благодаря которой реализовываются подобные решения.

    Кроме того, глава ведомства посетил Казахстанско-британский технический университет, Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» и провел встречу с IT-сообществом Алматы.

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    Алматы Наука Здравоохранение Другие государственные органы Цифровой Казахстан Общество
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