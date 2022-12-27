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    Систему автоматического расчета цен на ремонт автодорог планируют ввести в Казахстане в 2023 году

    27 Декабря 2022, 18:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Программное обеспечение Dorsmeta исключит влияние человеческого фактора при составлении смет и снизит коррупционные риски. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Специалисты АО «КаздорНИИ» по заказу Комитета автомобильных дорог МИИР РК продолжают работы над созданием цифровой сметной системы, которая позволит автоматизировать процессы расчета расценок на содержание, текущий и средний ремонт городских дорог и автомобильных магистралей республиканского значения.

    Программа Dorsmeta призвана сделать расчеты более точными и ускорить составление финансовых документов, определяющих стоимость выполнения тех или иных работ. Другая важная цель – исключение влияния человеческого фактора и снижение коррупционных рисков при формировании расчетов заказчиками или подрядчиками дорожного ремонта.

    «Ранее сметную документацию по среднему ремонту составляли вручную. Это долго и ненадежно, остаются возможности для ошибок. Цифровая автоматизированная вычислительная система с множеством нормативов позволит избежать непредвиденных проблем. Стоит ввести одну лишнюю цифру и интерфейс программы сразу же укажет на неточность», – сказала инженер-сметчик АО «КаздорНИИ» Жайна Самажанова.

    Работы над этой программой ведутся с 2019 года, введение проекта в эксплуатацию планируется в 2023 году.
    Дороги МИИР РК
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