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    Систему «Ashyq» внедрят во всех учреждениях образования и воспитания Алматы

    16 Августа 2021, 21:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции» Главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В документе говорится, что акимам районов, Управлению образования города Алматы, руководителям ВУЗ, СУЗ, частных школ и детских садов необходимо обеспечить:

    - информационное разъяснение о необходимости вакцинации студентов и сотрудников ВУЗов;

    - завершенную вакцинацию педагогов и технического персонала, персонала общежитий и столовых, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших за последние З месяца;

    - внедрение системы «Ashyq» во всех учреждениях образования и воспитания в целях контроля за инфицированными, невакцинированными и контактными лицами из числа педагогов и сотрудников, персонала общежитий, столовых и родителей при посещении;

    - приемку учреждений образования в соответствие санитарным требованиям по формату обучения, организации питания, заполняемости учебных помещений в корпусах, аудиториях, спортивных и актовых залах, комнат в общежитиях, исключающих переуплотненность, уроки физической культуры в соответствии с погодными условиями проводить на открытом воздухе;

    - соблюдение масочного и дезинфекционного режимов;

    - вакцинацию студентов в возрасте старше 18 лет, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших за последние 3 месяца;

    - установку рециркуляторов воздуха в местах скученного нахождения учащихся — столовых, туалетных, рекреациях;

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Образование Вузы Здравоохранение Коронавирус в РК Ashyq
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