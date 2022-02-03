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    Системную работу по подготовке и проведению весенне-полевых работ проводит Минсельхоз РК

    3 Февраля 2022, 10:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК прогнозирует общую посевную площадь 2022 года в 22,9 млн га, что на 13,5 тысяч га больше показателя прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В ходе совещания с акиматами областей, прошедшего в декабре 2021 года, обсуждена прогнозная структура посевных площадей, указана необходимость увеличения производства социально-значимых культур с целью полного насыщения внутреннего рынка.

    Для координации всех вопросов обеспечения сельхозтоваропроизводителей семенами, агрохимией, техникой, финансированием и иной помощью создан Республиканский оперативный штаб, в состав которого включены все заинтересованные организации, а также заместители акимов областей.

    На текущий момент засыпка семян осуществлена на 100% от плана, на экспертизу поступило 1,5 млн тонн семян яровых культур, проверено 1,3 млн тонн или 90%. Из проверенного объема семян 99% признаны кондиционными, соответствует 1 и 2 классу посевного стандарта 88%. По предварительным данным под урожай 2022 года засыпано 135 тысяч тонн элитных семян – 5,7%, семян не ниже третьей репродукции – 95%.

    Для проведения посевной кампании в сельхозформированиях имеется в наличии 141,7 тысяч тракторов, 4300 единиц высокопроизводительных посевных комплексов, 73,2 тысяч сеялок, 221,2 тысяч почвообрабатывающих орудий. Современные посевные комплексы, одновременно выполняющие несколько технологических операций, позволяет осуществить посев 70% площадей зерновых культур.

    В текущем году потребность регионов в дизельном топливе на проведение посевных работ составила 400,0 тысяч тонн. Потребность регионов с соответствующими расчетами направлена в Министерство энергетики.

    Объем внесения минеральных удобрений в текущем году составит 695 тысяч тонн, что почти на 70 тысяч тонн больше показателя прошлого года. Традиционно 60% приобретаемых удобрений приходится на 2 вида - аммиачную селитру и аммофос, производство которых имеется в Казахстане.

    В целях обеспечения сельхозтоваропроизводителей указанными удобрениями состоялись переговоры с руководством отечественных заводов, по результатам которых достигнуты договорённости по полному обеспечению внутреннего рынка. С началом проведения весенне-полевых работ министерством совместно с акиматами областей будет еженедельно вестись мониторинг обеспеченности минеральными удобрениями. На цели субсидирования их стоимости в текущем году предусмотрено 26,8 млрд тенге.

    В 2021 году всего на проведение весенне-полевых и уборочных работ АО «Аграрная кредитная корпорация» было прокредитовано более 3 тысяч сельхозтоваропроизводителей на сумму 83,8 млрд тенге (в том числе бюджетный кредит - 70 млрд тенге), что позволило охватить 4,3 млн га. В 2022 году Аграрной кредитной корпорацией планируется выделить 88,4 млрд тенге, из них бюджетный кредит - 70 млрд тенге, оставшаяся сумма собственные средства. При этом, уже в декабре 2021 года выделены кредиты на сумму в 5,1 млрд тенге для подготовки к посевным работам текущего года. В целом, планируемое кредитование на весенне-полевые работы, с учетом повышения нормативов затрат, позволит охватить около 3 тысяч СХТП и около 4 млн га посевов.

    Как сообщалось министерством ранее, на форвардный закуп сельхозпродукции поступило заявок на сумму более 40 млрд тенге. Всего по программе будет выделено 80 млрд тенге. В целом министерством сельского хозяйства Республики Казахстан проводится системная работа по подготовке и проведению весенне-полевых работ.

    Ранее сообщалось, что 14 января Продкорпорация объявила о начале финансирования в рамках программы форвардного закупа сельскохозяйственной продукции урожая 2022 года. По состоянию на 31 января 2022 года поступили 162 заявки на сумму свыше 40 млрд тенге от сельхозтоваропроизводителей Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минсельхоз Урожай Экономика Сельское хозяйство Бюджет
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