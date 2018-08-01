Системной назвали коррупцию на постах транспортного контроля в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вопросы выявления и искоренения коррупционных рисков в деятельности постов транспортного контроля обсудили представители уполномоченных органов и члены Специальной мониторинговой группы в ходе рейда-совещания на автотрассе Костанай - Карабалык, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как выяснилось, на этой трассе предельно допустимая нагрузка на дорожную ось составляет 10 тонн. При соблюдении этих условий большегрузами отремонтированная дорога может прослужить как минимум 5 лет. Но на деле все оказалось совсем по-другому.

Как сообщил в ходе совещания заместитель директора костанайского филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Нурбек Темирханов, на сегодня ущерб крупногабаритными автомобилям этому участку трассы составляет около полумиллиарда тенге. Именно такая сумма вновь потребуется на ремонт дороги, которую государство обновило буквально 3 года назад.

«За последние 10 лет на содержание и ремонт автодорог республиканского значения потрачено более 70 млрд тенге. Из них по участку М36 на границе РФ - Алматы протяжённостью 50 км с города Костанай до границы с Российской Федерацией потрачено более 7 млрд тенге,- сообщил Н. Темирханов. - На данном участке дорожная ось рассчитана на вес не более 10 тонн. Однако грузоперевозчики игнорируют данное требование, и нагрузка на одиночную ось составляет более 15 тонн. В связи с этим на автодорогах образуются дефекты в виде выбоин и трещин. Последний ремонт проходил здесь в 2015-2016 годах, однако, несмотря на то, что срок службы обычно 5 лет, здесь уже требуется ремонт. Ущерб от большегрузов составил 525 млн тенге».

Таким образом, нарушение грузоперевозчиками нагрузки на ось в разы уменьшает срок службы автомобильных дорог общего пользования.

Однако и.о. руководителя инспекции транспортного контроля по Костанайской области Руслан Сейталин привел другие цифры и озвучил лишь один факт перевозки большегрузами веса более 10 тонн с начала года.

«В ходе проведенных мероприятий недалеко от поста на объездной дороге были задержаны два перевозящих пшеницу грузовых автомобиля марки КамАЗ, принадлежащих ТОО «Костанайская мукомольная компания», где в ходе осуществления транспортного надзора было выявлено превышение допустимых установленных параметров осуществления перевозки груза. Данные перевозчики привлечены к административной ответственности и наложен штраф в 700 тыс тенге»,- сообщил Р. Сейталин.

В целом инспекцией за первое полугодие 2018 года на постах транспортного контроля было проверено и зарегистрировано 10823 автотранспортных средства. Конкретно на посту «Карабалык» проверено более 9 тысяч автотранспортных средств. В ходе проверок выявлено 665 нарушений, в бюджет в виде штрафов взыскано 86 млн тенге.

Озвученными данными возмутился член Специальной мониторинговой группы Алдан Менкеев, который утверждает, что на посту процветает коррупция, а на бумагах все это не фиксируется.

«Мной 23 июля был осуществлен выезд в Карабалыкский район с 8 часов вечера до 8 часов утра с целью определения коррупционных рисков на транспортном посту «Карабалык». Как вы знаете, три года назад мной был проведен рейд, когда на посту транспортной инспекции в ведрах мы нашли денежные купюры номиналом 5 тысяч тенге. С тех пор ничего не изменилось. Я тут проезжаю чуть ли не каждый месяц, и все это происходит буквально на глазах. Но давайте уже говорить правду, - начал свою выступление А. Менкеев. - Сейчас вот сотрудники транспортной полиции докладываете, что работаете. На данной дороге даже нет знаков, что запрещён поворот налево до поста, или двойная сплошная. Ничего этого за последние 3 года не было сделано. Все на словах да на бумаге».

Выезд члена мониторинговой группы показал, что на посту работает целая коррупционная схема. Это подтверждают сделанные А. Менкеевым аудиозаписи разговоров с проезжающими на данном участке и через пост водителями такси и большегрузов.

Корупционная схема, по словам А. Менкеева, следующая: КамАЗы подъезжают к заправке, потом водитель на такси едет на пост, отдаёт деньги, возвращается на такси назад, садится в КамАЗ и уходит по объездной дороге влево.

«Почему сотрудники полиции на это не реагируют, почему нужен пост-рубеж? Он нужен для исключения попытки выезда опасных преступников с территории области в РФ. Но если любой может объехать этот пост, тогда зачем он нужен? Зачем содержать этот пост? Вот вы говорите, что наложили многомиллионные штраф, которые потом поступили в бюджет. А не мало ли это, если только две машины с пшеницей потянули на 700 тысяч? Там некоторые штрафы настолько большие, что достигают 2,5 млн тенге», - обратился к уполномоченным органам А. Менкеев.

Единственный, по мнению общественника, путь решения вопроса - ликвидация поста транспортного контроля «Карабалык».

«Вот сегодня прозвучала цифра, что 7 млрд тенге ушло за эти годы на ремонт данной трассы, а в бюджет в виде штрафов поступило только 39 млн тенге. Нужно смотреть правде в глазе. Не перекрываются расходы», - заключил он.

Подытожил дискуссию руководитель департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Салауат Муксимов, который подчеркнул, что данный факт агентство берет на свой контроль.

«Если этот факт будет доказан, то это уже указывает на системность в данной работе. В этом и вся проблема. Это не просто рядовой какой-то разовый случай. Это, вероятно, происходит системно, ежедневно, бесконтрольно. Я считаю, это полное попустительство со стороны руководящего состава инспекции. Это большой ущерб государству. Давайте вместе думать, как менять эту систему, нужны комплексные предложения», - заключил С. Муксимов.