Системная работа с населением и принятые решения дают свои результаты - политолог о рейтинге Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политолог Казбек Майгельдинов прокомментировал срез рейтингов казахстанских политических партий, опубликованный Исследовательским институтом «Қоғамдық пікір» («Общественное мнение»), передает МИА «Казинформ».

«В преддверии выборов депутатов общественности всегда интересен срез партийных рейтингов. Хотя существует определенное скептическое отношение к этим замерам, думается, необходимо конструктивно подходить к данному вопросу.

«В целом в предвыборной гонке уже сейчас активизировались несколько партий (в виде ребрендинга). Однако отсутствие бэкграунда, вероятно, будет играть ключевую роль в предпочтениях электората в день выборов. В частности, это касается не только слабой предвыборной программы, но и самой ограниченной и вялой деятельности этих партий.

При этом популярность правящей партии можно связывать с несколькими факторами, в том числе и разработанными партией проектами 216 региональных предвыборных программ по каждому региону, городу и району на ближайшие 5 лет.

Проекты были разработаны на основе Карты проблемных вопросов, сформированной по итогам встреч с населением в регионах, в том числе из самых отдаленных населенных пунктов страны.

К примеру, в городе Жезказган, где по сей день живёт моя родня, друзья и родственники, отдельным направлением отражены проблемы с трудоустройством. Для создания постоянных рабочих мест предлагается строительство сразу нескольких новых предприятий в сфере обрабатывающей промышленности. Городу металлургов сейчас требуется новое дыхание.

Кроме того, проводится постоянная работа с электоратом для сбора актуальных проблемных вопросов. Одним из эффективных инструментов коммуникации с населением стали Общественные приемные партии. Они открыты во всех регионах страны. Так, с начала 2020 года в Общественные приемные партии «Nur Otan» поступило более 350 тысяч обращений граждан. Люди интересовались вопросами получения средств от фонда «Birgemyz» во время пандемии, проведения праймериз, социального обеспечения, ЖКХ, правовой поддержки.

Другими словами, системная работа с населением и соответствующие принятые решения дают определённые результаты. Как следствие, это и может стать индикатором высоких показателей поддержки. Еще два полных месяца есть и для других партий проявить свою эффективную деятельность.

Хотя, как известно, предвыборная гонка должна начинаться, когда заканчиваются очередные выборы, а не ждать объявления очередных выборов», - написал Казбек Майгельдинов в своем Facebook.



