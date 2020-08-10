Систематизировать работу центров, занимающихся абаеведением, предложил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В будущем необходимо решить вопрос о преподавании курса «Абаеведение» как неотъемлемой части гуманитарных дисциплин. Об этом написал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай – духовный реформатор», передает МИА «Казинформ».

Напомним, на страницах республиканской газеты «Казахстанская правда» опубликована статья Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Абай – духовный реформатор», посвященная 175-летию со дня рождения великого поэта.

«Для нас Абай – это лучший путь к познанию себя и своего народа. Нам досталось великое по содержанию наследие Поэта, которое является духовной опорой нашего народа. Вступив в XXI век, мы вновь убеждаемся, что воззрения Абая соответствуют принципам гуманизма и не теряют своей духовной ценности для казахстанского общества, его единства и благополучия.

Абай с удивительной проницательностью определил духовный, культурный, нравственный облик нации. В этом его величие», - подчеркнул Президент.

Мудрые слова назидания Абая останутся вечной нравственной опорой казахского народа, скрепляющей многие поколения в поисках национального кода как основы развития нации, отметил он.

«Первый Президент Нурсултан Назарбаев однажды сказал: «Слово Абая – талисман казахского народа». Этот тезис обязывает нас глубже погружаться в мир поэта, мыслить по-новому.

В настоящее время в стране функционирует несколько научных центров, занимающихся абаеведением. Предлагаю систематизировать их работу и консолидировать эти центры вокруг Академии Абая, созданной в нашей столице. Академия может выступить в качестве научного координатора работы всех исследовательских учреждений», - поделился видением Глава государства.

В будущем необходимо решить вопрос о преподавании курса «Абаеведение» как неотъемлемой части гуманитарных дисциплин, поручил Касым-Жомарт Токаев.

«Следует с новых философских и политических позиций подготовить учебник и хрестоматию «Абаеведение». Кроме того, предстоит также всесторонне и глубоко изучить концепцию Абая о «совершенном человеке».

Мы должны представить миру Абая как гения, жившего в ХІХ веке, но говорившего категориями ХХІ века. В то же время мы обязаны пропагандировать его как духовного реформатора, оказавшего огромное влияние на возрождение национального самосознания казахского народа. Каждый гражданин нашей страны должен гордиться Абаем! Поздравляю всех граждан с юбилеем великого сына казахского народа!» - обратился к казахстанцам Президент.

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

В прошлом году 175-летию Абая был запущен челлендж по чтению отрывков из его стихов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эту эстафету у 9-летней ученицы лицея Ләйлім-Шырақ.

Челлендж по чтению произведений великого поэта поддержали в Азербайджане, Татарстане, Кыргызстане, Японии, Узбекистане. Послы Франции и США в Казахстане, депутат британского парламента и писатель также присоединились к поэтическому марафону.

К 175-летию великого казахского поэта запущен новый телеканал «Абай ТВ», проводятся выставки, открываются памятники, опубликованы «Слова назидания на украинском языке, книга на арабском языке под названием «Наставления Абая народу Казахстана», в Узбекистане издана книга «Мудрое слово Абая» и так далее.

Аэропорт города Семея стал носить имя Абая, проходят реставрационные работы в музее Абая и театре, названном в честь великого поэта.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.



