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    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане

    20 Июня 2023, 16:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Трансформация системы защиты прав потребителей начинается в Казахстане. Об этом сообщил председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК Аскар Тынысбеков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главой государства на шестом заседании Национального совета общественного доверия поставлена задача внести в законодательство поправки, направленные на всестороннюю и эффективную систему защиты прав потребителей. В этой связи Министерством начата трансформация системы защиты прав потребителей с задачей найти баланс между интересами граждан и бизнесом», – сказал А.Тынысбеков.

    Председатель Комитета рассказал об основных нововведениях разработанных Министерством законопроектов.

    Первое – с введением института Омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей будет осуществлено институциональное усиление общественной защиты прав потребителей. В функции Омбудсмена будут также входить: защита прав неопределённого круга потребителей, соблюдение баланса интересов сторон рынка.

    Второе – переход с бюрократического 4-ступенчатого алгоритма рассмотрения жалоб потребителей на 2-ступенчатый. Теперь, потребитель должен обратиться к предпринимателю и, если его требования игнорируются, он выбирает способ реализации своей защиты между: медиатором, госорганом или судом, по своему усмотрению.

    Третье – введение гражданской правовой ответственности в виде штрафа по решению суда в пользу потребителя в целях мотивации субъектов предпринимательства на добровольное удовлетворение законных требований потребителя.

    Четвертое – распространение базовых принципов защиты прав потребителей на сферы коммунальных, транспортных, медицинских, туристских услуг, услуг связи и иных услуг.

    Пятое, восполнение законодательных пробелов в сегменте онлайн-торговли и другие новеллы.

    По словам А.Тынысбекова, ожидается, что после принятия данных поправок уровень удовлетворенности граждан госрегулированием в сфере защиты прав потребителей к 2025 году достигнет 80%.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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